Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. augusta 2025 o 18:22
Čas čítania 1:48
Zdenka Hvolková

Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov

Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov
Zdroj: X / The Humanoid Hub
TECH BOJOVÉ ŠPORTY ČÍNA ROBOTIKA ŠPORT
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V Pekingu sa uskutočnil prvý šampionát Svetových hier humanoidných robotov.

Podujatie prilákalo desiatky tímov z univerzít aj technologických spoločností, ktoré chceli ukázať, ako ďaleko sa vývoj umelej inteligencie a robotiky posunul. Okrem kickboxu sa roboti predviedli aj v behu, futbale či tanci. Jeden z nich musel odstúpiť z 1500-metrového behu, pretože mu počas pretekov odpadla hlava. Ako vysvetlil Wang Ziyi, 19-ročný študent z Beijing Union University: „Udržať hlavu v rovnováhe počas pohybu je pre nás najväčšia výzva.“

Ako píše The Guardian, za súťažou stojí čínska vláda, ktorá robotiku tlačí dopredu ako kľúčovú oblasť umelej inteligencie. Viaceré mestá, vrátane Pekingu a Šanghaja, už vytvorili robotické fondy v hodnote 10 miliárd jüanov a štátna Bank of China plánuje investovať až 1 bilión jüanov do AI sektora počas najbližších 5 rokov.

Odporúčané
Populárna hra pre deti Roblox má vytvárať prostredie pre sexuálnych predátorov. Platforma teraz čelí žalobe Populárna hra pre deti Roblox má vytvárať prostredie pre sexuálnych predátorov. Platforma teraz čelí žalobe 18. augusta 2025 o 10:47

„Ak je oblasť, v ktorej si Peking myslí, že môže byť svetovým lídrom, urobí všetko pre to, aby na ňu upriamil pozornosť,“ tvrdí Dr. Kyle Chan z Princetonskej univerzity.

Na akcii nechýbali ani rodičia s deťmi. Mama dvoch dcér Zhan Guangtao sa prišla pozrieť vďaka voľným lístkom zo školy: „Je fajn, že moje deti môžu vidieť najmodernejšiu robotiku. Pomáha im to rozšíriť obzory.“

Svetové hry humanoidov boli zmesou vedy a show. Zatiaľ čo niektorí odborníci majú pochybnosti o reálnom využití humanoidov v každodennom živote, Čína to vidí inak a investuje naplno. Či sa roboti stanú bežnou súčasťou života, ukáže čas. No rozhodne ich nevidíme naposledy a určite nie len na pódiu.

Odporúčané
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede 17. augusta 2025 o 17:02

Roboti ako riešenie starnúcej populácie?

Oficiálne stanovisko nehovorí len o šou, tvrdí, že humanoidi majú pomáhať aj v reálnom živote. Podľa denníka People’s Daily môžu roboty poskytovať praktickú aj emočnú podporu seniorom, prípadne nahradiť ľudí vo fabrikách, kým sa ekonomika presúva na modernejšie pracovné pozície.

Realita je zatiaľ zložitejšia. Niektorí odborníci sú skeptickí. „AI zatiaľ zďaleka nie je v stave, aby humanoidní roboti mohli bezpečne fungovať v nepredvídateľnom prostredí,“ hovorí Dr. Jonathan Aitken z University of Sheffield.

Inými slovami: robot v ringu vyzerá cool, ale doma ti ešte prádlo nezloží. Manipulácia s bežnými predmetmi (napr. kuchynským nožom) je extrémne náročná kvôli tomu, že ľudská ruka má 27 stupňov voľnosti pohybu, zatiaľ čo špičkový robot ako Tesla Optimus má iba 22.

Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode 18. augusta 2025 o 7:00
Odporúčané
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik 18. augusta 2025 o 16:04
Odporúčané
V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor. Má priniesť novú energiu aj živé predstavenia legendárnej Partičky V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor. Má priniesť novú energiu aj živé predstavenia legendárnej Partičky 18. augusta 2025 o 14:34
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BOJOVÉ ŠPORTY ČÍNA ROBOTIKA ŠPORT
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: X / The Humanoid Hub
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
dnes o 07:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
včera o 17:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
dnes o 10:00
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
dnes o 17:00
Storky
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Oscary na YouTube? Najväčšia video platforma sveta pokukuje po právach prestížnej hollywoodskej udalosti pred 3 hodinami
Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov dnes o 18:22
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha dnes o 17:49
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik dnes o 16:04
VIDEO: Shawn Mendes prekvapil fanúšikov v Londýne. Na pódium si zavolal svojho kolegu Nialla Horana dnes o 15:21
V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor. Má priniesť novú energiu aj živé predstavenia legendárnej Partičky dnes o 14:34
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň dnes o 13:21
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom dnes o 12:38
Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku dnes o 11:56
Populárna hra pre deti Roblox má vytvárať prostredie pre sexuálnych predátorov. Platforma teraz čelí žalobe dnes o 10:47
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Dopravné správy Donald Trump Diaľnice
Viac
AKTUÁLNE: Zelenskyj dorazil do Bieleho domu, čaká na rokovanie s Trumpom. Ten tvrdí, že vojna skončí
pred 3 hodinami
VIDEO: Na fronte natočili ruský transportér s americkou vlajkou. Objavil sa krátko po stretnutí Trumpa s Putinom
dnes o 19:00
Tisíce rodičov dostanú extra 170 eur: Takto sa k novému zvýšenému prídavku dostanú
dnes o 18:22

Viac z Tech

Všetko
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
Hry
13. 8. 2025 14:30
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
13. 8. 2025 14:30
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
11. 8. 2025 11:19
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
12. 8. 2025 17:21
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030
8. 8. 2025 13:38
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede
včera o 17:02
Viac z Móda Všetko
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
dnes o 11:00
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
11. 8. 2025 11:19
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
11. 8. 2025 9:00
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
8. 8. 2025 17:00
Otravné holenie a podráždená pokožka ti môžu pokaziť dovolenku: Toto sú metódy, po ktorých dáš zbohom žiletke
1. 8. 2025 17:00
Viac z Osobnosti Všetko
Logan Paul sa oženil. S modelkou Ninou Agdal mali luxusnú svadbu na Lake Como
Logan Paul sa oženil. S modelkou Ninou Agdal mali luxusnú svadbu na Lake Como
dnes o 08:13
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
pred 3 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break
Zaujímavosti
dnes o 18:00
V spolupráci
Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break
dnes o 18:00
Dopraj si septembrový únik z reality, ktorý nezabolí tvoju peňaženku.
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
dnes o 17:00
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
dnes o 11:00
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
PR správa
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
dnes o 10:30
Modelka Barbara Palvin prehovorila o boji s chronickým ochorením. Pre endometriózu ju museli operovať
Modelka Barbara Palvin prehovorila o boji s chronickým ochorením. Pre endometriózu ju museli operovať
dnes o 09:58
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
dnes o 07:00
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
dnes o 12:38
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 3 dňami
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
dnes o 13:21
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
včera o 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 3 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
11. 8. 2025 19:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 3 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia