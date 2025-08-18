V Pekingu sa uskutočnil prvý šampionát Svetových hier humanoidných robotov.
Podujatie prilákalo desiatky tímov z univerzít aj technologických spoločností, ktoré chceli ukázať, ako ďaleko sa vývoj umelej inteligencie a robotiky posunul. Okrem kickboxu sa roboti predviedli aj v behu, futbale či tanci. Jeden z nich musel odstúpiť z 1500-metrového behu, pretože mu počas pretekov odpadla hlava. Ako vysvetlil Wang Ziyi, 19-ročný študent z Beijing Union University: „Udržať hlavu v rovnováhe počas pohybu je pre nás najväčšia výzva.“
Ako píše The Guardian, za súťažou stojí čínska vláda, ktorá robotiku tlačí dopredu ako kľúčovú oblasť umelej inteligencie. Viaceré mestá, vrátane Pekingu a Šanghaja, už vytvorili robotické fondy v hodnote 10 miliárd jüanov a štátna Bank of China plánuje investovať až 1 bilión jüanov do AI sektora počas najbližších 5 rokov.
The 100-meter final was the most anticipated event at the World Humanoid Robot Games.— The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) August 18, 2025
Tiangong robot finished third but, for being autonomous, got a 0.8 multiplier on its time and claimed gold. Unitree, which finished first in 22.08 seconds under remote operation, took silver.… pic.twitter.com/4xycqEIK2x
„Ak je oblasť, v ktorej si Peking myslí, že môže byť svetovým lídrom, urobí všetko pre to, aby na ňu upriamil pozornosť,“ tvrdí Dr. Kyle Chan z Princetonskej univerzity.
Na akcii nechýbali ani rodičia s deťmi. Mama dvoch dcér Zhan Guangtao sa prišla pozrieť vďaka voľným lístkom zo školy: „Je fajn, že moje deti môžu vidieť najmodernejšiu robotiku. Pomáha im to rozšíriť obzory.“
Svetové hry humanoidov boli zmesou vedy a show. Zatiaľ čo niektorí odborníci majú pochybnosti o reálnom využití humanoidov v každodennom živote, Čína to vidí inak a investuje naplno. Či sa roboti stanú bežnou súčasťou života, ukáže čas. No rozhodne ich nevidíme naposledy a určite nie len na pódiu.
Robots race, fight, swim, box and collapse at China's 'robot Olympics'@IamEmily2050 @IqraSaifiii @azed_ai @CurieuxExplorer @madpencil_ @umesh_ai @CozyLinaGirl @Dheepanratnam @AndrewVoirol @Imagine_aiart pic.twitter.com/X7gL8Dwtrv— Rahul Nanda (@rahulnanda86) August 16, 2025
Roboti ako riešenie starnúcej populácie?
Oficiálne stanovisko nehovorí len o šou, tvrdí, že humanoidi majú pomáhať aj v reálnom živote. Podľa denníka People’s Daily môžu roboty poskytovať praktickú aj emočnú podporu seniorom, prípadne nahradiť ľudí vo fabrikách, kým sa ekonomika presúva na modernejšie pracovné pozície.
Realita je zatiaľ zložitejšia. Niektorí odborníci sú skeptickí. „AI zatiaľ zďaleka nie je v stave, aby humanoidní roboti mohli bezpečne fungovať v nepredvídateľnom prostredí,“ hovorí Dr. Jonathan Aitken z University of Sheffield.
This slapstick sequence happened in the 4x100m relay prelims at the World Humanoid Robot Games. pic.twitter.com/KUVj00qclV— The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) August 17, 2025
Inými slovami: robot v ringu vyzerá cool, ale doma ti ešte prádlo nezloží. Manipulácia s bežnými predmetmi (napr. kuchynským nožom) je extrémne náročná kvôli tomu, že ľudská ruka má 27 stupňov voľnosti pohybu, zatiaľ čo špičkový robot ako Tesla Optimus má iba 22.