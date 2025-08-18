Bratislavská Petržalka bude mať nový kultúrny priestor, ktorý vzniká v Ovsišti.
Ak je pre teba toho v Bratislave stále málo, už čoskoro v hlavnom meste Slovenska pribudne ďalšia atrakcia. Priestory bývalého kina na Ovsištskom námestí sa totiž menia na centrum umenia a tvorby s názvom Slovenský umelecký dvor (SUD). V pozadí projektu stojí slovenský producent, režisér a moderátor Dano Dangl, pričom spolu s ním sa na divadelné dosky v septembri vráti aj známa improvizačná šou Partička. TASR o tom informovala riaditeľka SUD Michaela Kicková.
Nový kultúrny priestor má priniesť novú energiu na umeleckú scénu hlavného mesta. Od septembra postupne ponúkne pestrý program pre všetkých milovníkov divadla, hudby a filmu.
„Naším cieľom je vytvoriť kultúrny priestor, ktorý bude živý, dostupný a otvorený všetkým generáciám. Veríme, že kultúra má silu meniť komunitu a dať jej nový impulz k životu,“ približuje projekt Dangl.
Potvrdzuje, že SUD bude v rámci Bratislavy a okolia priestorom pre Partičku, improvizačnú šou, ktorú diváci poznajú z televíznych obrazoviek a pravidelne ju uvidia aj na divadelných doskách v týchto priestoroch. Tá prvá sa uskutoční 11. septembra v zložení Lukáš Latinák, Zuzana Šebová, Michal Kubovčík a Roman Pomajbo.
V prvej fáze sa má SUD zamerať predovšetkým na divadelné predstavenia pre dospelých aj deti, inšpiratívne diskusie a živé koncerty. Postupne sa priestory rozšíria aj o pravidelné filmové projekcie. „Čím sa uzavrie kruh a naviaže sa na bohatú históriu tohto miesta ako bývalého kina,“ dodáva Kicková.
Multifunkčná sála s kapacitou 311 miest na sedenie a 400 na státie sa má využívať aj na komerčné a súkromné účely, napríklad na firemné podujatia, večierky a eventy. „Našou víziou je podporovať lokálnu kultúru, prepájať generácie a inšpirovať. Chceme vytvoriť priestor, kde sa ľudia budú cítiť dobre, kam sa budú radi vracať, a kde si vytvoria množstvo nezabudnuteľných zážitkov,“ uzatvára Kicková.