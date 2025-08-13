Kategórie
dnes 13. augusta 2025 o 8:30
Čas čítania 7:48
Lukáš Čelka

Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí

Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
Zdroj: kniha ZLÁ KRV
ZAUJÍMAVOSTI MAFIA NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS SÁTOROVCI
Odsúdený Norbert Kosťov, ktorý si odpykáva doživotný trest v Maďarsku, sa priznal k vražde novinára Paľa Rýpala. Jeho výpoveď však priniesla mnohé otázky, na ktoré sme sa pozreli s odborníkom na mafiánske gangy z juhu Slovenska, Dávidom Barakom.

Uplynulo už 17 rokov, odkedy zmizol investigatívny novinár Paľo Rýpal. Keďže sa vo svojej novinárskej práci venoval kriminálnym prípadom, mafii aj politickej mašinérii, mnohí ľudia sa domnievali, že ho niekto nechal odstrániť.

Po odomknutí získaš
Súvisiace témy
MAFIA NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS SÁTOROVCI
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Náhľadový obrázok: TASR - KR PZ v Bratislave, ARCHÍV RODINY PAĽA RÝPALA,
