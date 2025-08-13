Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí

Odsúdený Norbert Kosťov, ktorý si odpykáva doživotný trest v Maďarsku, sa priznal k vražde novinára Paľa Rýpala. Jeho výpoveď však priniesla mnohé otázky, na ktoré sme sa pozreli s odborníkom na mafiánske gangy z juhu Slovenska, Dávidom Barakom.
Uplynulo už 17 rokov, odkedy zmizol investigatívny novinár Paľo Rýpal. Keďže sa vo svojej novinárskej práci venoval kriminálnym prípadom, mafii aj politickej mašinérii, mnohí ľudia sa domnievali, že ho niekto nechal odstrániť.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo si už pred niekoľkými rokmi bezpečnostný analytik Milan Žitný myslel, že s vraždou Paľa Rýpala môžu mať niečo spoločné sátorovci.
- Kto bol Norbert Kosťov, odkiaľ pochádzal a či skutočne spolupracoval s gangom Lajosa Sátora.
- Ako Kosťov s komplicom údajne chceli spáliť telo bieleho koňa, ale nevyšlo im to, a preto ho rozsekali na desaťcentimetrové kúsky.
- Či mafiáni robili skutočne nájomné vraždy aj za 10-tisíc korún.
- V čom by mohlo Norbertovi Kosťovi pomôcť, keby ho na Slovensku odsúdili za vraždu Paľa Rýpala.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 187653 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/SchwechatZobraziť všetky (16)