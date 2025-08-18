Zabudni na klasické strašidelné domy a duchov v zrkadlách. Prichádza horor, ktorý ťa vydesí niečím oveľa nenápadnejším - psím pohľadom.
Vo filme Good Boy, ktorý mal premiéru na festivale SXSW a už teraz zbiera pochvalné recenzie, sa ocitáme uprostred paranormálneho thrilleru, no tentoraz nie cez oči človeka, ale verného psa menom Indy. Výsledkom je znepokojivá, no mimoriadne dojímavá jazda, ktorá prepíše tvoj pohľad na horor ako žáner a možno aj na tvojho štvornohého kamaráta.
V centre príbehu stojí Indy, inteligentný psík, ktorý sa so svojím pánom Toddom sťahuje do osamelého domu v nádeji na nový začiatok. Ale kým Todd si myslí, že ide o pokojné miesto na reštart života, Indy zachytáva čosi temnejšie - zvuky, tiene a prítomnosť, ktorú ľudia nevidia.
Zatiaľ čo Todd považuje psíkove reakcie za bežné výmysly, divák je svedkom oveľa desivejšej pravdy: niečo zlovestné je v dome prítomné. A Indy je jediný, kto to vie.
Originálny nápad, ktorý funguje prekvapivo dobre
Réžie sa ujal Ben Leonberg, ktorý film nielen natočil, ale zároveň ho postavil na spolupráci so svojím vlastným psom, teda skutočným Indym. Táto voľba priniesla filmu nečakanú úroveň autenticity. Leonberg sa nespoliehal na špeciálne efekty, namiesto toho vytvoril naratív, ktorý stavia na reálnych reakciách zvieraťa a využíva ich ako napínavé rozprávačské prvky.
Režisér Ben Leonberg opísal nakrúcanie s Indym ako „precízne plánovanú hru trpezlivosti“, kde šlo najmä o zachytenie prirodzených reakcií psa. Vďaka tomu pôsobí celý film omnoho reálnejšie a tým aj desivejšie.
Pochvaly kritikov a ocenenie pre psieho herca
Good Boy sa stretol s pozitívnou kritikou už počas prvých premietaní. Renomované portály ako IndieWire či The Hollywood Reporter vyzdvihli film za jeho originalitu, atmosféru a silný emocionálny rozmer. Navyše si odniesol aj symbolické ocenenie „Howl of Fame“ - špeciálnu cenu venovanú Indému ako filmovému hrdinovi.
Na Rotten Tomatoes sa film hneď po premiére objavil s prevažujúcimi pozitívnymi hodnoteniami a stal sa jedným z najočakávanejších žánrových titulov jesene.
Hoci hype pre tento film je masívny, na YouTube sa zatiaľ neobjavil jediný oficiálny trailer. Napriek tomu však fanúšikovia tvoria trailery samy a tešia sa na filmové plátna. Režisér filmu sa najnovšie objavil vo videu, kde celý proces natáčania priblížil ešte o čosi viac.
Kedy a kde si ho pozrieť
Film Good Boy bude čoskoro dostupný na streamovacej platforme Shudder a do kín dorazí v októbri 2025, takže práve včas na Halloween.
Ak hľadáš niečo, čo v tebe zanechá mrazivý pocit, no zároveň ťa prinúti pozrieť sa na svojho psa trochu inak, Good Boy je horor, ktorý stojí za pozretie. A možno si po ňom povieš, že ten štekot o polnoci predsa len niečo znamenal.