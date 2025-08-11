Kategórie
dnes 11. augusta 2025 o 12:44
Čas čítania 0:33
Michaela Kedžuchová

VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy

VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy
Zdroj: YouTube / Netflix
FILMY A SERIÁLY ANIME SERIÁLY FILMY A SERIÁLY ONE PIECE
Podľa „first look“ videa ťa čaká séria plná dobrodružstva, bláznovstiev a akcie.

ONE PIECE je hraná adaptácia najpopulárnejšej mangy sveta od Eiichira Odu, ktorej sa chopil Netflix. Ide o epické pirátske dobrodružstvo na otvorenom mori, ktoré sleduje príbeh Luffyho – nadšeného mladíka s jediným cieľom: stať sa Kráľom pirátov.

One Piece 2. séria One Piece 2. séria One Piece 2. séria One Piece 2. séria
Výkonným producentom série je tvorca mangy Oda (známy aj ako Oda-sensei), a je vytvorená v partnerstve so spoločnosťou Shueisha a produkovaná štúdiami Tomorrow Studios a Netflix.

Tvorcovia One Piece chcú urobiť 12 sérií. Príbeh z mangy a anime je gigantický Tvorcovia One Piece chcú urobiť 12 sérií. Príbeh z mangy a anime je gigantický 14. septembra 2023 o 16:31

Nielen podľa Netflixu, je ONE PIECE kultúrny fenomén s miliónmi vášnivých fanúšikov po celom svete. Je to rozsiahly a stále pokračujúci príbeh o skupine outsiderov, ktorí sa spojili, aby sa stali vernou posádkou Luffyho – Slamenými klobúkmi.


Prvý pohľad na druhú sériu prináša viac postáv z pôvodnej mangy. Popri známych tvárach z prvej série, ako sú Nami, Usopp, Luffy a Roronoa Zoro, sa v ukážke objavuje aj niekoľko nových postáv, vrátane Nico Robin či Smoker.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: YouTube / Netflix
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
