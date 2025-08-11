Podľa „first look“ videa ťa čaká séria plná dobrodružstva, bláznovstiev a akcie.
ONE PIECE je hraná adaptácia najpopulárnejšej mangy sveta od Eiichira Odu, ktorej sa chopil Netflix. Ide o epické pirátske dobrodružstvo na otvorenom mori, ktoré sleduje príbeh Luffyho – nadšeného mladíka s jediným cieľom: stať sa Kráľom pirátov.
Výkonným producentom série je tvorca mangy Oda (známy aj ako Oda-sensei), a je vytvorená v partnerstve so spoločnosťou Shueisha a produkovaná štúdiami Tomorrow Studios a Netflix.
Nielen podľa Netflixu, je ONE PIECE kultúrny fenomén s miliónmi vášnivých fanúšikov po celom svete. Je to rozsiahly a stále pokračujúci príbeh o skupine outsiderov, ktorí sa spojili, aby sa stali vernou posádkou Luffyho – Slamenými klobúkmi.
Prvý pohľad na druhú sériu prináša viac postáv z pôvodnej mangy. Popri známych tvárach z prvej série, ako sú Nami, Usopp, Luffy a Roronoa Zoro, sa v ukážke objavuje aj niekoľko nových postáv, vrátane Nico Robin či Smoker.