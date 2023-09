Tvorcovia One Piece chcú urobiť 12 sérií. Príbeh z mangy a anime je gigantický

Tvorcovia najnovšieho hitu od Netflixu majú so seriálom bohaté plány.

Tvorcovia seriálu One Piece chcú na Netflixe urobiť aspoň šesť sérií. Ak bude seriál populárny, veria, že by vedeli spraviť aj dvanásť. Povedali to v rozhovore pre magazín Deadline. One Piece totiž nakrútili podľa slávneho anime a mangy od Eiichira Odu. Manga má v súčasnosti 1 080 kapitol a neskončí sa skôr ako o niekoľko rokov.

To by znamenalo, že posledná séria One Piece od Netflixu by mohla prísť aj po roku 2040 (napísanie scenára, nakrútenie série a jej dokončenie v postprodukcii trvá viac ako rok). Závisí to aj od toho, nakoľko bude seriál populárny a akú bude mať sledovanosť. Zatiaľ patrí k jedným z najväčších tohtoročných hitov od Netflixu, takže je takmer isté, že druhá séria vznikne.

Nakoniec, scenáre pre ňu už dokončili a v súčasnosti ich nakrúteniu bráni najmä štrajk hercov a scenáristov v Hollywoode. Len čo sa skončí, tvorcovia odhadujú, že potrvá ďalší rok a pol, kým druhá séria vyjde na Netflixe.