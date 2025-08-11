Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY

V online obchode Footshop nájdeš najviac fresh modely. Vyber si svojho favorita.
Tenisky sú láska a v prípade, že si na tom podobne ako my a stále hľadáš kúsky, ktoré doplnia tvoju zbierku, pokračuj v čítaní. Vybrali sme najlepšie novinky, ktoré určujú trendy v uliciach svetových metropol.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu s priateľmi či dovolenku.
Adidas Originals Samba Jane – 90 €
Vedenie značky Adidas našlo zlatý grál vo svojich archívoch, keď postupne predstavuje vintage modely v moderných úpravách, ktoré miznú z pultov obchodov rýchlejšie ako teplé pečivo.
Dokonalým príkladom sú nízkoprofilové tenisky Adidas Originals Samba Jane s retro športovým vzhľadom v kombinácii s trendovou estetikou Mary Jane. Majú hladký kožený základ v tmavozelenej farbe s tonálnymi semišovými prekrytiami a charakteristické tri prúžky, vďaka čomu ponúkajú svieži pohľad na tradičný model, ktorý v posledných rokoch ovládol ulice. Luxusný pocit dodáva saténová podšívka.
Vans LX Authentic 44 – 92,95 €
HOT novinky predstavila v posledných týždňoch aj značka Vans – napríklad v podobe modelu LX Authentic 44 so zvrškom zahaleným do ružovej farby, ktorý je dostupný v mužských aj ženských veľkostiach.
Ikonické tenisky s nízkym strihom majú textilný základ, stoja na odolnej gumovej podrážke s vafľovým vzorom a vyzerajú fresh aj viac ako 50 rokov po uvedení na trh zakladateľom značky. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 12 eur.
Adidas Originals Stan Smith Low Ballet – 100 €
Svieži pohľad na OG model Adidas Originals Stan Smith ponúka verzia Low Ballet, ktorú návrhársky tím značky prispôsobil súčasnému trendu nízkoprofilovej obuvi naozaj veľmi dobre.
Na prvý pohľad nenápadná obuv čerpá inšpiráciu z legendárneho dizajnu, pričom je zahalená do kvalitnej kože až po remienky, ktoré nahradili klasické šnúrky. Otvorená konštrukcia s remienkami na suchý zips otvorila modelu Adidas Originals Stan Smith úplne novú perspektívu, hoci charakteristické perforované tri prúžky zostali. Zlaď ich s džínsami, šortkami alebo šatami a uvidíš, že všetky oči budú na tebe.
Vans LX Authentic 44 – 109,95 €
V širokom portfóliu noviniek od značky Vans nás oslovilo aj druhé vyhotovenie modelu LX Authentic 44 s motívom leoparda, ktoré oživí tvoje každodenné outfity.
Populárne skateboardové tenisky s nízkym strihom majú aj v tomto prípade zvršok z textílie, ktorá však veľmi presne napodobňuje štruktúru srsti mačkovitej šelmy. Vzhľad dopĺňajú štítky s logom Vans a biela gumová podrážka s vafľovým vzorom.
Puma Avanti LS x FENTY – 122,95 €
Ďalší v poradí je model Puma Avanti LS s rukopisom Rihanny, na ktorý sme sa detailne pozreli v článku s TOP vydaniami tenisiek v auguste.
Novinka v produktovom portfóliu značky má nízky strih v čierno-zlatej schéme a je vyrobená z kože s výrazným prešívaním, pričom stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá je charakteristická aj pre populárny model Speedcat OG. Vzhľad dopĺňa priehľadná zadná časť s výstupkami a jazyk s logom Puma v štýle futbalových kopačiek.
Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 107 eur.
Nike Air Force 1 '07 – 139,95 €
V zozname pokračujeme ikonickým modelom Nike Air Force 1 '07 v schéme „Sail Muslin“, ktorý je k dispozícii v ženskom veľkostnom číslovaní za 140 eur.
Návrhársky tím značky stavil na luxusnú úpravu, keď mäkkú teľaciu kožu doplnil o imitáciu srsti poníka v svetlom odtieni, vďaka čomu získal atraktívnu textúru a nový výraz vintage športovej obuvi z roku 1982, ktorá ovládla ulice. Komfort zabezpečuje odpruženie Nike Air a polstrovaný nízky golier. V predaji je tiež čierna verzia modelu za rovnakú cenu.
New Balance 1906 – 160 €
V redakcii patríme medzi fanúšikov tenisiek s logom New Balance a model s označením 1906 je v našej pravidelnej rotácii.
Ak sa ti tenisky s bežeckou estetikou charakteristickou pre obdobie 90. a 00. rokov páči, určite ťa poteší novinka v bielom vyhotovení zo sieťoviny s metalickými prekrytiami a tmavomodrými detailmi. Model New Balance 1906 ponúka dokonalé pohodlie, a to aj vďaka technológii Ndurance® v podrážke, ktorá kombinuje karbónové vlákna s gumou pre odolnosť pri nárazoch.
Salomon XT-Whisper – 160 €
Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade modelu Salomon XT-Whisper, ktorý bol pôvodne určený pre ženské pretekárky, ale nakoniec si ho zamilovali všetci vrátane nás.
Návrhársky tím značky Salomon prepracoval tenisky v novom svetle a zdôraznil jeho jedinečnosť a výnimočný vzhľad. Novinka vďaka tomu poskytuje nielen perfektnú stabilitu, podporu a priľnavosť, ale tiež sofistikovaný športový vzhľad v sebavedomom svetlom vyhotovení.
K dispozícii je limitovaný počet kusov, tak zbytočne dlho nerozmýšľaj. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 139 eur.
Nike Air Max 95 „Big Bubble“ – 179,95 €
Medzi TOP vydania tenisiek v auguste sme zaradili tiež model Nike Air Max 95 „Blue Spark“ vo verzii Big Bubble s veľkou vzduchovou jednotkou Nike Air v medzipodrážke.
Tenisky v modro-sivo-bielej schéme majú vrstvený syntetický základ a jemnú sieťovinu s gradientným sivým prechodom. Výrazné modré akcenty nájdeš na šnúrkach, jazyku, logu Nike a vzduchovej jednotke, vďaka čomu majú jedinečný vzhľad.
Salomon XT-4 – 190 €
Tenisky Salomon XT-4 kombinujú technickú výkonnosť s charakteristickým vzhľadom z archívov značky so sídlom vo francúzskom meste Annecy.
Model je prispôsobený mestskému prostrediu, ale zachováva si svoju pôvodnú stabilitu a pohodlie vďaka systému Agile Chassis™, mäkkému odpruženiu EnergyCell™ a odolnej podrážke pre rôznorodý terén. Rýchlošnúrovací systém Quicklace™ a zosilnená horná časť predurčujú obuv na použitie na asfaltových aj horských chodníkoch.
Vďaka nadčasovému bielemu vyhotoveniu so sivými prvkami a farebnými detailmi tenisky zladíš s čímkoľvek, čo nájdeš pred cestou do školy/práce.
BONUS
Puma Cat Cleat L x FENTY – 97,95 €
Náš bonusový tip venujeme šľapkám na nízkom podpätku, ktoré sú súčasťou kolekcie Puma x FENTY. Model Cat Cleat L prispôsobila Rihanna vlastnej estetike a zároveň súčasným trendom a predstavuje ideálneho spoločníka počas letných dní pre ženy, ktoré sa neboja skúšať a experimentovať v rámci outfitov. K dispozícii je tiež svetlá verzia za úplne rovnakú cenu.