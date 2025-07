Toto sú najkrajšie teniskové novinky v online obchode Queens. Množstvo z nich kúpiš za cenu okolo 100 eur

Ktorý z týchto fresh štýlov doplní tvoju zbierku?

Teniskový priemysel nemá žiadne letné prázdniny a značky ako Adidas, Nike, Puma, Asics alebo New Balance predstavujú fresh vyhotovenia svojich ikonických štýlov, ale aj úplne nové modely takmer každý deň. Pozri si najkrajšie teniskové novinky v ponuke online obchodu Queens a zvýrazni svoje outfity.

Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo zľavový kód RF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Stovky známych aj vypredaných modelov tenisiek, oblečenia či doplnkov nájdeš v ponuke REFRESHER Market . Na jednom mieste sú k dispozícii najvýhodnejšie dealy od overených obchodov cez FlexDog.

Adidas Originals Samba Jane W – 90 €

Nízkoprofilové tenisky Adidas Originals Samba Jane s hladkým koženým zvrškom, semišovou špicou v tvare písmena „T“ a zúbkovanými tromi prúžkami ponúkajú svieži pohľad na tradičnú športovú obuv, ktorú nosil v posledných rokoch takmer každý. Hladká saténová podšívka dodáva novému modelu luxusný pocit a priľnavá gumová podrážka zachováva klasický vzhľad.

Odkaz modelu Adidas Originals Samba neustále rastie – napríklad aj v kombinácii s veľmi populárnym štýlom obuvi Mary Jane.

Converse 1908 Jogger x GOLF le FLEUR* – 99,95 €

Tyler, The Creator má online nový album DON'T TAP THE GLASS a okrem tvorby v štúdiu pracuje tiež na spoločných projektoch so značkou Converse.

Raper najnovšie predstavil vintage model tenisiek Converse 1908 Jogger, ktorý prvý raz vyšiel v roku 1976, a stelesňuje dedičstvo ikonickej značky zakorenené na križovatke kreativity a športu. Obuv s charakteristickým športovým vzhľadom skvelo korešponduje s modelmi oblečenia značky GOLF le FLEUR*, pod ktorou Tyler predstavuje svoju estetiku. Cena pod hranicou 90 eur je veľmi lákavá, pričom k dispozícii je tiež zelená verzia.

Adidas Originals Handball Spezial ST – 110 €

Najnovšia verzia modelu Adidas Originals Handball Spezial s bohatou športovou históriou je neprehliadnuteľná a vyzerá božsky.

Novinka s označením ST je inšpirovaná futbalovou kultúrou a skateboardovou estetikou. Tenisky sa vyznačujú kvalitným semišovým zvrškom z viacerých vrstiev v ružovom vyhotovení a výraznými tromi prúžkami v kontrastnej čiernej farbe, ktoré presahujú na šnúrky a vytvárajú viacrozmerný efekt. Pohodlie zabezpečuje mäkká vložka a pružná gumová podrážka s textúrou a logom značky Adidas Originals. Použi náš zľavový kód RF13Q a ušetríš približne 13 eur.

Puma Speedcat Faded – 112,95 €

Model Puma Speedcat, ktorý vznikol na pretekárskej dráhe, naďalej kraľuje teniskovej scéne vďaka úplne novej verzii s označením Faded.

Novinka má klasický tvar inšpirovaný pretekárskou obuvou a elegantné línie, ktoré pôsobia sofistikovane a odvážne, pričom rýchlosť zachytáva prostredníctvom dvojfarebného zvrška v ružovej farbe zo semišu. Vzhľad dopĺňa kožený podpis v podobe značky Formstrip, luxusná syntetická podšívka a zlaté fóliované logo Puma na bočnej strane. V ponuke online obchodu Queens nájdeš tiež zelenú a modrú verziu.

Adidas Originals Gazelle Lo Pro W – 120 €

Kultové tenisky Adidas Originals Gazelle dostali nový moderný vzhľad, ktorý sa vyznačuje nízkym profilom, prepracovanými detailmi a pružnou gumovou podrážkou.

Trendy ženský model má mäkký zvršok zo sivého semišu a švy v oblasti prstov, ktoré pripomínajú typický T-tvarovaný prekrývací diel značky. Okrem toho podrážka a textilná podšívka zabezpečujú pohodlné nosenie po celý deň. Nech už si v meste alebo sa bavíš do rána v klube, tenisky Adidas Originals Gazelle sú perfektným partnerom. Skvelo vyzerá tiež svetlomodrá a pieskovo hnedá verzia.

Nike Air Force 1 Low – 129,95 €

Model Nike Air Force 1 Low je klasika, s ktorou máme spojených množstvo nezabudnuteľných momentov, a je súčasťou našej zbierky a pravidelnej rotácie dlhé roky.

Návrhársky tím značky Nike najnovšie predstavuje dokonalú bielu verziu modelu, ktorý je na trhu od roku 1982, doplnený o atraktívne detaily v podobe pripnutých motýľov. Jemná úprava dodala legendárnym teniskám moderný vibe a my nemáme žiadne výhrady. Cena je približne 115 eur s naším zľavovým kódom RF13Q. K dispozícii sú v ženských aj mužských veľkostiach.

New Balance 1906 – 160 €

Klasická športová obuv New Balance 1906 dostala názov podľa roku vzniku značky New Balance so sídlom v Bostone, pričom vychádza z bežeckých štýlov zo začiatku tisícročia.

Dekonštruovaný zvršok z kombinácie sieťoviny a syntetických vlákien je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu.

S modelom New Balance 1906 s fresh metalickými odleskami získaš štýlovú mestskú obuv, ktorá funguje v kombinácii s džínsami, so šortkami a v prípade žien aj so šatami. Cena tenisiek je 160 eur.

Nike Zoom Vomero 5 – 162,95 €

V modeli Nike Zoom Vomero 5 si užiješ pohodlie aj jednoduchý športový štýl.

Bohato vrstvený dizajn zahŕňa textílie, syntetický semiš a plastové akcenty, ktoré spolu vytvárajú jedny z najzaujímavejších tenisiek tohtoročnej letnej sezóny. Skutočná technológia sa stretáva s nenáročnou láskou – detaily s reflexným dizajnom ti dodajú trochu odlesku, zatiaľ čo neutrálna paleta z tenisiek robí istú výhru pre akýkoľvek outfit, ktorý ti ponúkne tvoj šatník.

New Balance 1000 – 170 €

Aktualizovaná verzia modelu New Balance 1000, ktorý bol pôvodne uvedený na trh v roku 1999, v sebe spája klasický športový a moderný mestský dizajn, vďaka čomu perfektne doplní tvoj šatník.

Zvršok je vyrobený z prémiových materiálov – sieťoviny a syntetických prekrytí. Teniskám nechýba ani odpružená medzipodrážka s patentovaným systémom ABZORB®, ktorý zabezpečuje pohodlie a rozptyľuje energiu vytvorenú pri dopade na zem pri každom kroku.

Tenisky v bielej schéme so sivými detailmi vážia menej ako 400 gramov, vďaka čomu sa nosia naozaj veľmi dobre. Čo môžeme potvrdiť.

Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent – 210 €

Záver venujeme futuristickému modelu Asics US6-S Gel-Kinetic Fluent, ktorý je dielom bulharského návrhára Kika Kostadinova.

Tenisky čerpajú inšpiráciu z futbalových kopačiek, pričom zvršok je zahalený do syntetických tkanín a dvojfarebnej sieťoviny. Všetky detaily sú ovplyvnené vizuálnou umelkyňou Edith Dekynd, ktorá kombinuje moderné materiály pre väčšiu hĺbku a textúru dizajnu.

Medzipodrážka topánky ukrýva patentované odpruženie FF BLAST™ PLUS a technológiu Gel®. Všetky tieto vlastnosti sú strategicky navrhnuté tak, aby zvyšovali tlmenie nárazov a poskytovali vyšší komfort. Cena je presne 210 eur, avšak s naším zľavovým kódom RF13Q ušetríš približne 25 eur.

