Tento článok je PR správa spoločnosti Dolné Rakúsko.
dnes 18. augusta 2025 o 10:30
Čas čítania 1:09
Sponzorovaný obsah

Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete

Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
Zdroj: Dolné Rakúsko
KAM NA DOVOLENKU
Tieto miesta sú dokonalé na výlet.

Dolné Rakúsko je ako stvorené na turistiku s príbehom. Len pár hodín od slovenských hraníc objavíte kraj, ktorý ponúka pôžitky pre telo aj dušu: rozmanitú prírodu, kvalitnú gastronómiu, pokoj a autentické zážitky. Zabudnite na davy – namiesto nich vás čakajú pokojné lesy, vínne uličky, tiché chodníky aj výnimočné výhľady.

Falkenstein a kráľovstvo troch viníc

Vinárske dedinky okolo Falkensteinu spájajú krásu prírody s chuťou vína. Rabenstein, Rosenberg a Ekartsberg sú tri známe vinice, ktorých charakter ovplyvňuje terroir. Objavte ich počas prechádzky, zastavte sa na ochutnávku a spoznajte históriu vínnych pivníc. Trasa 3-Schwestern-Weg spája Falkenstein s Poysdorfom a Herrnbaumgartenom – každá z týchto „sestier“ má iný vinársky príbeh.

Wachau – marhule, víno a UNESCO

Údolie Dunaja medzi Melkom a Kremsom patrí medzi najkrajšie kultúrne krajiny Európy. Marhuľové sady, ruiny hradov, vinohrady a kláštory lemujú Cestu svetového dedičstva Wachau. Zastavte sa u miestnych vinárov na pohár Veltlínskeho a vychutnajte si výhľad, ktorý si zamiloval aj National Geographic.

dolné rakúsko
Zdroj: Niederösterreich Werbung/ Daniel Gollner

Waldviertel – energia lesa a sila kameňov

V južnom Waldviertli nájdete pokoj, aký inde chýba. Druidmi opradené kamene, roklina Ysperklamm či horské potoky vás nabijú zvláštnou silou. V miestnych hostincoch ochutnáte destiláty z ovocia a byliniek, ktoré rastú priamo pod nohami.

Viedenské Alpy a Ötscher – výhľady, ktoré stoja za výstup

Od Bucklige Welt cez Semmering až po Rax a Schneeberg – dolnorakúske Alpy ponúkajú dychberúce túry, aj technické výstupy ako Rauher Kamm. Legendárny Ötscher má vraj „tvár“ spiaceho obra, ktorý stráži krajinu Mostviertelu. V prírodnom parku Ötscher-Tormäuer objavíte aj kvapľovú jaskyňu a nedotknutú prírodu.

Viedenský les – kam chodil hľadať ticho

Beethoven Lesy na okraji Viedne sú miestom, kde sa spája hudba, história a pokoj. Práve tu napísal Beethoven svoj „Heiligenstadtský testament“. Dnes tu nájdete tisíce kilometrov značených trás a cyklookruhov, ktoré liečia myseľ aj telo. Všetky tipy nájdete na dolne-rakusko.info.

dolné rakúsko
Zdroj: Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati
Náhľadový obrázok: Dolné Rakúsko
