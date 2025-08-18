Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Pelikán a Booking.
dnes 18. augusta 2025 o 18:00
Čas čítania 5:16
Sponzorovaný obsah

Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break

Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break
Zdroj: Dupe Photos / Brenda Judes
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE KAM CEZ VÍKEND KAM NA DOVOLENKU WISHLIST
Dopraj si septembrový únik z reality, ktorý nezabolí tvoju peňaženku.

Odvšadiaľ na teba vyskakujú back to school reklamy a blížiaci sa september pre teba znamená iba nálož povinností a stresu? Čo tak si tento mesiac spríjemniť krátkym či dlhším únikom z reality? Využi výhodné ceny septembrových leteniek a urob si city break, ktorý nezabolí tvoju peňaženku. 

Vybrali sme pre teba destinácie, kde je v septembri stále teplo a let trvá iba hodinku či dve, takže sú ideálne aj na kratšie výlety s batohom. Aby sme ti plánovanie ešte trošku uľahčili, ku každej destinácii sme priložili aj tip na ubytko. Ak hľadáš tipy na kvalitnú príručnú batožinu, ktorá zvládne aj náročné cesty, prečítaj si náš nedávny článok

Ceny a dostupnosť leteniek sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť.

🇮🇹 Miláno, Taliansko

✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 30 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 22,50 €

Miláno, to nie je len preplnené námestie Piazza del Duomo s týčiacou sa katedrálou, či známa nákupná pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. Ak túžiš nasať pravú taliansku atmosféru, vyhni sa davom turistov a zamier do úzkych uličiek nachádzajúcich sa ďalej od centra.

Tvojej pozornosti by rozhodne nemala uniknúť štvrť Navigli, ktorá je plná miestnych mladých ľudí, barov a fantastických reštaurácií. Za dokonalý gastronomický zážitok nemusíš utratiť mesačný rozpočet. Stačí, ak zamieriš do klasickej osterie. Tam musíš ochutnať nielen pizzu a pastu, ale aj mieste špeciality ako Risotto alla milanese, Ossobuco alla milanese či Panzerotto.

@yaroslava_kirichok Hot summer nights, mid July - and Navigli never looked more alive. #ysk_travels #naviglimilano #navigli #milanocity #milanodavedere #milanodascoprire #milanodaclick #visitmilan #visitmilano #traveleurope✈️ #european_vacays ♬ Lana Del Rey Young And Beautiful - 𝕱𝖊𝖗𝖈𝖍𝖎𝖘 𝕸𝖊𝖏í𝖆
letenky do milána
📌Tip na ubytovanie: Ubytovanie 2 Navigli ponúka dvojlôžkovú izbu typu superior so súkromnou kúpeľňou a kuchynkou. Objekt sa nachádza priamo v štvrti Navigli neďaleko zaujímavých miest ako Darsena, MUDEC či San Maurizio al Monastero Maggiore. Cena za noc je od 78,50 € vrátane raňajok, ak pôjdete vo dvojici.

🇪🇸 Barcelona, Španielsko

✈️ Odlet: Viedeň (Wizzair)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 15 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 29,09 €

Sagrada Família, Parc Güell, Casa Milà či Casa Batlló. Barcelonu by sme pokojne mohli nazvať mestom Antoni Gaudího, katalánskeho dizajnéra a architekta. Milovníci nádherného dizajnu a architektúry si tak v tomto štýlovom meste celkom iste prídu na svoje.

V Barcelone sa však rozhodne nudiť nebudeš ani v prípade, že umenie a pamiatky nie sú tvoja šálka kávy. Fantastické gastro, štýlová móda na každom kroku, pláže aj nádherné námestia si získajú tvoje srdce. Počas túlania sa ulicami sa zastav na Mercado de la Boqueria, kde môžeš ochutnať čerstvé morské plody aj miestne špeciality. 

@sunandsea15 I wanted to go to Casa batllo and Montjuic too🥲🫶🏼 #spain#visitspain#travel#fyp#travelspaintiktok#travellife#barcelona#visitbarcelona#relatable#barcelonacity#barcelonatravel#thingstodoforfreeinbarcelona#coolthingstodoinbarcelona#barcelonatips#barcelonaguide#barcelonalocalguide#mustseebarcelona#visitbarcelona♬ (It Goes Like) Nanana - Edit - Peggy Gou
let do barcelony
📌Tip na ubytovanie: Ubytovanie Leevin Student Barcelona má vynikajúce hodnotenie a okrem toho ťa iste poteší aj priaznivá cena. Za noc v dvojlôžkovej izbe s vlastnou kúpeľňou zaplatíš od 64,50 €, ak pôjdete vo dvojici.

🇭🇷 Zadar, Chorvátsko

✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 15 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 29,09 €

Staré prímorské mesto je plné úzkych uličiek a historických budov, ktoré ťa prenesú do minulosti. Väčšina z týchto stavieb je postavená v stredovekom a renesančnom štýle. Nenechaj sa však zmýliť starou architektúrou – v kamenných budovách sa ukrýva množstvo podnikov, ktoré ponúkajú modernú gastronómiu.

Na letisku ti rozhodne odporúčame požičať si auto, s ktorým môžeš preskúmať okolité dedinky a mestečká. Okolie Zadaru má čo ponúknuť milovníkom odľahlých pláží či romantických dediniek.

@cosinessandadventures Have you discovered this beautiful Croatian city yet? 📍 Zadar, Croatia #zadar#zadarcroatia#croatia#croatiatravel#travel#summertravel#summerineurope#europeansummer#summervibe#croatiatiktok#capcut#capcuttemplate#capcutpioneer#pioneertemplate♬ Take My Mind - WizTheMc & bees & honey
letenky do zadaru
📌Tip na ubytovanie: CentRooms Kovac1 sa nachádza v centre mesta. Každá izba je vybavená vlastnou kúpeľňou, klimatizáciou aj televízorom. Okrem dobrého hodnotenia ta iste poteší aj priaznivá cena – od 75 € za noc pre dve osoby.

🇫🇷 Paríž, Francúzsko

✈️ Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny

💶 Cena jednosmernej letenky: od 27,99 €

Fashion metropola si ťa získa už na prvý pohľad svojimi elegantnými ulicami, historickými pamiatkami a nezameniteľnou atmosférou. Prechádzka popri Seine ti odhalí výhľady na gotické katedrály, klasické paláce aj moderné umelecké inštalácie. Mnohé parížske ulice si zachovali svoj šarm z 19. storočia, no za ich fasádami nájdeš štýlové kaviarne, lokálne obchodíky aj michelinské reštaurácie.

Ak si chceš užiť Paríž a jeho okolie naplno, odporúčame ti zamieriť aj mimo centra – urob si výlet do kráľovského Versailles alebo do romantických vinárskych oblastí ako Champagne. Okolie Paríža totiž ponúka bohatú zmes prírody, histórie a francúzskeho šarmu.

@sivanstravel one day in paris itinerary (for first time visitors) ✨ #parisitinerary #visitparis #paristrip #paristravel #parisguide #parisfrance #travelcreator ♬ original sound - sivan | travel
letenky do paríža
📌Tip na ubytovanie: Kyriad Hotel XIII Italie Gobelins  sa nachádza v 13. obvode Paríža. Hotel s veľmi dobrým hodnotením ponúka izby so súkromnou kúpeľňou, niektoré majú aj balkón. Ubytovanie sa nachádza v blízkosti stanice metra. Za noc tu ako dvojica zaplatíte už od 150 €, čo je na Paríž veľmi príjemná cena.

🇬🇷 Zakynthos, Grécko

✈️ Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 10 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 76,99 €

Grécky ostrov Zakynthos ťa privíta azúrovým morom, voňavými olivovníkmi a útesmi, ktoré sa zvažujú do krištáľovo čistej vody. Staré dedinky v horách si zachovali tradičný charakter – kamenné domy, úzke uličky a všadeprítomný pokoj. Na ostrove však nájdeš moderné plážové bary, štýlové taverny aj ubytovanie, ktoré spája rustikálny šarm s komfortom.

Po príchode na ostrov ti odporúčame požičať si auto alebo štvorkolku – vďaka tomu objavíš aj tie menej známe zákutia. Zakynthos je raj pre milovníkov pláží: od ikonickej Navagio Beach s lodným vrakom až po tiché zátoky ukryté pod útesmi.

@tripioapp The Most Beautiful Beach Spot in Greece 🇬🇷 💙 #zakynthos #greecetiktok #greece #greecetravel #zakynthosgreece #beach #summer ♬ Die With A Smile - Lady Gaga & Bruno Mars
letenky na zakynthos
📌Tip na ubytovanie:  Elena's Seafront Deluxe Studios sa nachádza priamo pri malej pláži, cez otvorené okno tak môžeš počuť šum morských vĺn. Moderne zariadené izby majú klimatizáciu, väčšina z nich aj balkón či terasu. Za necelých 75 € za noc pre dve osoby ide o naozaj dobrý deal.

🇵🇱 Gdaňsk, Poľsko

✈️ Odlet: Budapešť (Wizzair)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 35 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 41,11 €

Gdaňsk, historické prístavné mesto na brehu Baltského mora, je známe farebnou architektúrou, dláždenými uličkami a jedinečnou severskou atmosférou. Stará časť je ako z pohľadnice – zdobia ju zdobené fasády, gotické kostoly a impozantná radnica. 

Ak chceš spoznať aj okolie, rozhodne sa ti oplatí požičať si auto. Neďaleké mestečká Sopoty a Gdynia sú ideálne na výlet k moru – ponúkajú pláže, promenády a čerstvý morský vzduch. Okolie mesta Gdaňsk je skvelé aj pre milovníkov prírody a histórie, a to všetko bez davov turistov.

@fromplace2place.withola

📍Gdańsk,Poland

♬ My Love Mine All Mine - Mitski
letenky do Gdaňska
📌Tip na ubytovanie: Forrest Apartments & Hostel sa nachádza neďaleko centra mesta a noc v dvojlôžkovej izbe dvojicu vyjde už od 95 €. Všetky izby majú klimatizáciu a televízor, za príplatok si tu vychutnáš aj raňajky.

🇬🇷 Korfu, Grécko

✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 50 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 19,50 €

Tento maličký ostrov v Iónskom mori ťa očarí svojou zeleňou, krištáľovo čistou vodou a pokojným stredomorským tempom. Hlavné mesto Kerkyra spája benátsky šarm s gréckou dušou – úzke uličky, historické pevnosti a kaviarne s výhľadom na more vytvárajú čarovnú atmosféru.

Ak si požičiaš auto objavíš skryté pláže, olivové háje a tradičné dedinky, kde čas plynie pomalšie. Výlet na sever k pláži Canal d'Amour alebo do horských dedín vo vnútrozemí ti ukáže Korfu v jeho najautentickejšej podobe – pokojné, pohostinné a stále trochu divoké. Okrem toho ti rozhodne odporúčame na jeden deň si požičať aj malú loďku, s ktorou sa dostaneš na inak neprístupné pláže. 

@laurakalynych 5 best beaches in Corfu , Greece #corfugreece #corfu #corfuguide #corfugram #corfuisland #greece🇬🇷 ♬ our last summer - leo
letenky na korfu
📌Tip na ubytovanie: Apartments MARGARITA Kaizer Bridge sa nachádza pár krokov od pláže a hostia tu majú k dispozícii záhradu aj terasu. Za priestranný apartmán s vlastným balkónom zaplatíš už od 72 € na noc pre dve osoby.
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Dupe Photos / Alana Kapetanellis a Spencer Wirkkala
