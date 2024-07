Alistair prežil atómovku v Nagasaki, Železnicu smrti, 5 dní na mori a japonské mučenie. Jeho životný príbeh je neuveriteľný

Život Alistaira Urquharta je príkladom toho, ako sa nevzdať a bojovať do posledného dychu.

Alistair Urquhart mal 22 rokov, keď ho zajali japonskí vojaci počas druhej svetovej vojny. Prežil ich kruté zajatecké tábory, kde otročil a kde ho roky mučili. Prežil aj výbuch atómovej bomby v Nagasaki, potopenie na japonskej lodi, ale aj príšerné choroby či brutálnu stavbu železnice Burma-Siam Railway, známu pod názvom Death Railway (Železnica smrti).

Remembering The Forgotten Highlander: Alistair Urquhart survived the death camps, a shipwreck and an atomic bomb https://t.co/zWCR0tGQrk pic.twitter.com/UzGJokF9H7 — EE Memories (@EEMemories) August 6, 2021

Vláda zakázala rozprávať o jeho zážitkoch a jeho manželka zomrela bez toho, aby sa dozvedela, ako veľmi trpel. Svoj neuveriteľný príbeh o tom, ako sa rozhodol prežiť za každých okolností, nakoniec prezradil v roku 2010 v autobiografickej knihe The Forgotten Highlander.

Alistair sa narodil v škótskom Aberdeenshire v roku 1919. Jeho otec bol učiteľ a Alistair bol nadaný žiak. Keď mal 14 rokov, začal pracovať a pomáhať rodine s financiami. Avšak už ako 20-ročného ho povolali do vojny.

Bojoval v Singapure, kde vojakom britská propaganda podľa jeho slov nahovorila, že Japonci sú malí, majú zlý zrak a nevedia bojovať. 19-ročný Alistair však rýchlo pochopil, že je to lož.

Bohužiaľ, bolo neskoro. 15. februára 1942 Singapur kapituloval. Viac ako 100-tisíc britských, austrálskych a indických vojakov padlo do japonského zajatia. Alistair v nich prežíval osem mesiacov, kým ho vybrali do skupiny 600 vojakov, ktorí mali ísť pracovať do „prázdninového kempu“.

I've learned true #leadership is about resonating & connecting deeply. Alistair Urquhart's tale as a #WWII Japanese prisoner showcases resilience & spirit. 🎧 Dive into ep. 318 of Founders Podcast for a lesson in #empatheticleadership: https://t.co/YBSGC7Gmlr pic.twitter.com/cF4QSRi6Qz — Health Coach - Isabella Hawke (@vegan_coach) October 2, 2023

Sľúbili im, že 3 dni v týždni tam budú oddychovať a dočkajú sa konečne aj inej stravy ako suchej ryže na raňajky, obed a večeru. Lenže namiesto toho ich postojačky prevážali v rozhorúčených železničných vozňoch, v ktorých bez čerstvého vzduchu prežívali päť dní.

Keď konečne dorazili do Thajska, donútili ich prejsť 160-kilometrovú trasu cez džungľu plnú jedovatého hmyzu a hadov, počas ktorej ich strážnici bili a bodali bajonetmi. Po šiestich dňoch dorazili do „prázdninového kempu“ na rieke Kwai, kde Urquhart dostal maláriu a neskôr aj chorobu beri-beri. Oddychovať však nemohol. S ostatnými väzňami musel stavať chatrče, v ktorých mali bývať, kým postavia železnicu Burma-Siam.

V roku 1942 museli začať stavať 415-kilometrovú trať medzi Barmou a Thajskom, pretože Spojenci poľahky útočili na ich námorné zásobovacie trasy. Počas výstavby železnice zahynulo 90 000 nútených ázijských pracovníkov a viac ako 13 000 zo 60 000 spojeneckých zajatcov.

„Každý deň to bolo horšie a horšie. Neexistovalo nič, čo by nám dalo čo i len štipku nádeje. Každé ráno som vstával s tým, že dnešok prežijem. Nikdy sme nemysleli na zajtrajšok,“ povedal Alistair v dokumente.