Nečakaný stret s netopierom počas nočného fotografovania sa zmenil na nočnú moru. Žena po preventívnej liečbe proti besnote dostala účet na 18-tisíc eur a dnes upozorňuje na krutosť amerického zdravotníckeho systému.

Tridsaťtriročná žena cestovala minulý rok do americkej Arizony, kde si chcela splniť jeden z dávnych snov, a to pozorovať hviezdy v prírodnej oblasti Glen Canyon. Všetko sa začalo ako pokojná noc pod šírym nebom, ktorú trávila fotografovaním. Pri tom si všimla, že nad jej hlavou poletujú netopiere, píše New York Post.

V jednom momente sa však udialo niečo nečakané. Jeden z netopierov totiž nezvládol let a na zlomok sekundy sa ocitol priamo v jej ústach. Hoci okamžite odletel a ženu nijako nezranil, situácia v nej vyvolala paniku, pretože vedela, že sa mohla nakaziť smrteľnou chorobou.

Zdroj: Ig /@ekahn92

Okamžite jej napadlo, že netopier mohol byť nosičom besnoty, ktorá je po prepuknutí príznakov prakticky neliečiteľná. So svojím otcom preto neváhali ani sekundu a ihneď vyrazili do nemocnice. Ešte predtým si vyplatila zdravotné poistenie – ako sa však neskôr ukázalo, prišla neskoro.

Podstúpila preventívnu liečbu, a to sériu štyroch dávok vakcíny a troch dávok imunoglobulínu, ktoré jej podali v rôznych štátoch: v Arizone, Massachusetts aj Colorade.

Keď neskôr dostala účet za túto starostlivosť, zostala v šoku. Suma prekročila 20-tisíc dolárov (takmer 18-tisíc eur). Najskôr si myslela, že ide o chybu, no zistila, že jej zdravotné poistenie ešte nebolo platné. Išlo o to, že bola stále v 30-dňovej čakacej lehote. Poistku síce mala predtým, ale v čase incidentu medzi zamestnaniami na krátky čas bez nej zostala.

Začala sa preto dohadovať o znížení nákladov, a hoci sa jej podarilo získať zľavu, stále zostala dlžná viac než 16-tisíc eur. Rozhodla sa preto založiť zbierku na GoFundMe, aby jej ľudia mohli prispieť.

Žena si uvedomuje, že spravila chybu, keď nemala aktívne poistenie, no podľa nej cena je príliš vysoká vzhľadom na to, že jej šlo o život.