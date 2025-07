Žena z Ruska si zaslúžila veľkú vlnu kritiky po tom, čo pridala video, kde dala zvieraťu v safari parku potiahnuť z elektronickej cigarety .

Ruská boxerka Anastasia Luchkina rozvírila vody internetu po tom, čo sa na videu objavila, ako dáva e-cigaretu orangutanovi v safari parku v Kryme, informuje portál Metro.

Na videu je vidieť, ako si žena najskôr sama potiahne z cigarety a potom ju priblíži k ústam 10-ročnej samičky orangutana menom Dana.

🦧💨 MMA fighter Anastasia Luchkina was caught on video giving a vape to an orangutan at Taigan Park in Crimea.#Viral #Orangutan #Vaping #News pic.twitter.com/yZbh42DhdB — Breaking News Today (@Trenddetailnews) June 30, 2025

Zviera nevie, čo sa deje. Potiahne si, neskôr vyfúkne paru, zatiaľ čo sa na tom mladá žena zabáva. Situáciu dokonca aj niekoľkokrát zopakuje. Problém však nastal, keď Dana podľa všetkého prehltla uzáver od cigarety.

Zamestnanci safari parku sú celou situáciou veľmi znepokojení a dúfajú, že sa nevinnému zvieraťu nezasekne plastový uzáver v črevách, čo by mohlo spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Dana momentálne vraj nie je vo svojej koži, celý deň prespí a zamestnanci majú o zviera strach. Ak by to bolo potrebné, zviera by podstúpilo operáciu.

Na incident reagovala aj Ruská boxerská federácia, ktorá sa od správania ženy jasne dištancovala. Vo vyhlásení zdôraznila, že športovec má byť príkladom aj mimo ringu. Podľa nich byť profesionálnym športovcom nie je len o medailách, ale aj o správaní, ktoré si vyžaduje úctu nielen k sebe, ale aj k okoliu.