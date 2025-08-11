Farah Faizal sa tešila, že počas tehotenstva bude vyzerať ako z reklamy - žiarivá pleť, jemné líčka a pokojná žiara. Namiesto toho však zažila prudkú zmenu.
Vo virálnom TikToku, ktorý má aktuálne viac ako 116 miliónov videní, zdieľala žena sériu fotiek „pred“ a „po“. Rozdiel je šokujúci. Farah, známa svojou krásnou, čistou pleťou, počas tehotenstva takmer nespoznala samu seba.
„Prežila som deväť mesiacov chaosu, plakala som kvôli svojej tvári viac, než by som chcela priznať - a teraz som oficiálne niekoho mama,“ napísala k príspevku.
@ayyitslala
Survived 9 months of chaos, cried over my face more than I’d like to admit, and now I’m officially someone’s mom 😭✨ Healing in progress…♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa
Na videu má opuchnutú, začervenanú pokožku a nos, ktorý podľa jej slov „takmer strojnásobil svoju veľkosť“. Farah priznala, že ju táto zmena psychicky zasiahla, no dnes už sa zotavuje - pomohli jej návštevy u lekára, krémy a laserové ošetrenia.
„Liečenie je v procese…“ dodala a ukázala aj aktuálnu fotku - mesiac po pôrode, s pleťou v oveľa lepšom stave a nosom, ktorý sa pomaly vracia do normálu.
@ayyitslala This is my healing journey. I started my first treatment at @Euphie Malaysia ♬ original sound - ayyitslala
Zatiaľ čo „tehotenský nos“ nie je oficiálny medicínsky termín, podľa odborníkov ide o bežný jav. Dr. Jessica Madden, neonatologička a pediatrička, pre The Sun vysvetlila, že ku koncu tehotenstva dochádza k zadržiavaniu tekutín a hormonálnym zmenám, čo môže spôsobiť opuch a viditeľné zväčšenie nosa.
„Mnohé ženy si všimnú, že ich nos ku koncu tehotenstva vyzerá väčší alebo zažívajú častejšie zahlienenie než predtým,“ hovorí Madden.
Ako zmierniť tehotenský nos? Skús face jogu
Inštruktorka face jogy Angela Rosoff odporúča jednoduché cvičenie:
1. Očisti si pleť a nanes ľahký olej alebo sérum.
2. Ukazováky polož na boky nosa, pri nosných dierkach.
3. Jemne stlač nos, podrž 2-3 sekundy, a uvoľni.
4. Opakuj 10 až 15-krát, zakonči jemnou masážou v kruhových pohyboch okolo nosa.
Podpora partnera je kľúčová
Farah zároveň vyzdvihla svojho manžela, ktorý ju počas náročných mesiacov podporoval:
„Neustále mi pripomínal, že som krásna, silná a milovaná.“
Tehotenstvo nie je len o zázračnom období. Je o sile, prijatí zmien a podpore okolia - virálny príbeh Farah Faizal je dôkazom, že zdieľaná realita môže povzbudiť tisíce ďalších žien.