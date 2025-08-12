„Mnohé nádherné ženy sa cítia v intímnych situáciách tak neisté, že radšej vypínajú svetlo,“ hovorí gynekológ a pôrodník Michael Fiedler.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako vyzeralo Mikeovo štúdium v Česku a prečo sa rozhodol usadiť na Slovensku.
- V čom vidí na Slovensku potenciál a prečo tu chce budovať kariéru.
- Čo rozhodlo o jeho ceste ku gynekológii a estetickej gynekológii.
- Aké ženy vyhľadávajú zákroky estetickej gynekológie.
- S akými problémami dokáže estetická gynekológia ženám pomôcť.
- Aký je rozdiel medzi pacientkami na Slovensku a v zahraničí.
- Či budúci oteckovia na pôrodnej sále odpadávajú.
- Ako vyzerá jeho vzťah s kamarátmi, ktorým odrodil deti.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 185443 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/SchwechatZobraziť všetky (16)