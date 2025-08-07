Začal ako samouk a pomáhal si videami na YouTube. Dnes Adam varí pre špičkovú klientelu v najluxusnejších reštauráciách.
Adam Majorský má len 21 rokov, no v kuchyni sa pohybuje medzi špičkou svetovej gastronómie. Mladý Košičan varil napríklad v Dánsku, či v Dubaji pre herečku Anne Hathaway. Hovorí, že v michelinskej reštaurácii nestačí byť dobrý kuchár, musíš byť človek, ktorého by si chcel mať denne vedľa seba, a tímový hráč. A musíš vedieť, že aj logo na spodku taniera má svoj smer.
V rozhovore pre Refresher porozprával o tom, ako vyzerá každodenný život v kuchyni s tromi michelinskými hviezdami. Prezradil, čo všetko musí absolvovať mladý kuchár, aby sa do nej vôbec dostal, a opísal aj tlak, ktorý zažíval ako 18-ročný v cudzine.
- Aký je rozdiel medzi bežnou a michelinskou reštauráciou?
- Adamov názor na príchod Michelin Guide na Slovensko.
- S akými bizarnosťami a extrémnou presnosťou sa stretol počas varenia?
- Najdrahšia surovina a jedlo, s ktorým robil?
- Čo si myslí o cenách v bratislavských podnikoch?
- Ako sa dostal k vareniu pre herečku Anne Hathaway a čo mu dalo varenie v Kodani či Dubaji?
Ako vyzerá pohovor do reštaurácie s 3 michelinskými hviezdami?
Najskôr im jednoducho napíšeš e-mail. Ak zareagujú a prejavia záujem, dohodnete sa na triali, teda skúšobnom týždni. Každá reštaurácia to robí po svojom, ale u mňa to fungovalo tak, že som tam celý týždeň normálne pracoval v kuchyni s tímom. Až potom padlo rozhodnutie, či si ma nechajú, alebo nie.
Zaujímavé je, že v takýchto špičkových podnikoch často nejde len o to, koľko toho vieš navariť. Samozrejme, musíš niečo vedieť, ale ešte dôležitejšie je, aký si človek. Strávime tam spolu viac času než s vlastnými rodinami, takže nestačí byť dobrý kuchár, musíš vedieť fungovať v tíme a byť človek, s ktorým sa dá byť každý deň.
Kde všade si vlastne pracoval?
Začínal som v Iasai v roku 2021. Následne som pokračoval v trojhviezdičkovej Jordnær v Kodani (2022) a rok vo FZN v Dubaji, ktorá má tiež tri michelinské hviezdy, tam som pracoval doteraz. Okrem toho som absolvoval aj stáže, dvojmesačnú vo Frantzén (tri hviezdy) a mesačnú v Ikoyi (dve hviezdy).
Máš niekedy pocit, že ťa ľudia z branže aj mimo podceňujú pre tvoj vek?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aký je rozdiel medzi bežnou a michelinskou reštauráciou?
- Adamov názor na príchod Michelin Guide na Slovensko.
- S akými bizarnosťami a extrémnou presnosťou sa stretol počas varenia?
- Najdrahšia surovina a jedlo, s ktorým robil?
- Čo si myslí o cenách v bratislavských podnikoch?
- Ako sa dostal k vareniu pre herečku Anne Hathaway a čo mu dalo varenie v Kodani či Dubaji?