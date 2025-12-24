Reštaurácia Bistronomy ponúka aj degustačné večere so siedmimi chodmi a vínne párovanie.
Pre milovníkov gastronómie a kvalitného jedla je reštaurácia Bistronomy dobre známym miestom. Nájdeš ju na adrese Floriánska 14 vo Vydrici a právom patrí medzi jednu z najlepších reštaurácií na Slovensku. Potvrdzuje to aj prestížne ocenenie Gault&Millau, kde reštaurácia získala 2 čiapky.
Za vznikom Bistronomy stoja partneri Táňa a Denis, ktorí síce nemali kariéru v gastronómii, no ku gastru sa dostali prirodzene. Odjakživa mali radi dobré jedlo a dokonca aj dovolenky si vyberali podľa reštaurácií, ktoré chceli navštíviť.
„Ja som popri inej práce robil distribúciu vína, Táňa sa venovala hľuzovkám. Mali sme vždy radi jedlo a bol nám ponúknutý malý priestor v Petržalke. Tak sme si povedali, že to skúsime,“ hovorí Denis. Oboch spájala filmová brandža. Táňa roky pracovala pre Warner Bros. a podieľala sa na prekladoch filmov do slovenčiny.