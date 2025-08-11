Kolumbijský spevák Maluma počas svojho koncertu v rámci svetového turné +Pretty +Dirty preukázal, že mu na fanúšikoch, najmä tých najmenších, skutočne záleží.
Počas vystúpenia v Mexiku prerušil šou, keď si v publiku všimol mamu s malým bábätkom bez akejkoľvek ochrany sluchu.
„Myslíte si, že je dobrý nápad vziať si ročné dieťa na koncert, kde sú decibely takéto sakramentsky vysoké?“ spýtal sa. „To dieťa ani nevie, čo tu robí.“
31-ročný spevák, ktorý je sám otcom ročnej dcéry Paris, reagoval citlivo, no otvorene: „Nabudúce mu aspoň chráňte uši alebo niečo podobné,“ pokračoval. „Naozaj. Je to vážne. Je to vaša zodpovednosť.“
„Mávate s ním, akoby to bola hračka,“ povedal. „To dieťa tu naozaj nechce byť. Hovorím to s láskou a úctou, teraz, keď som otec... nikdy by som deti nevzal na koncert. Nabudúce buďte trochu opatrnejší.“
In Mexico City, @Juan Luis paused his concert to offer parenting advice to a fan who brought their baby
Reakcia publika bola okamžitá - Malumove slová zožali nadšený potlesk. Mnohí fanúšikovia zdieľali video z momentu na sociálnych sieťach a vyjadrili spevákovi podporu za jeho postoj.
Maluma, ktorý dcéru Paris privítal so svojou partnerkou Susanou Gómez v marci 2024, opakovane uviedol, že byť otcom je jeho „najväčší sen“.