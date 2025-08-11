Demi Lovato a Joe Jonas sa po dlhej dobe ukázali opäť spolu na pódiu.
Demi Lovato a Joe Jonas sa ukázali spolu na stagei štadióna MetLife počas otváracieho koncertu turné Jonas Brothers s názvom „JONAS20: Greetings From Your Hometown“.
V nedeľu 10. augusta sa 32-ročná speváčka objavila ku koncu vystúpenia ako tajný hosť a pridala sa ku skupine na nostalgické vystúpenia piesní „This Is Me“ a „Wouldn’t Change a Thing“ spolu s bývalým kolegom a ex-priateľom Joeom Jonasom.
Obe skladby boli oficiálnymi soundtrackmi z hudobných filmov „Camp Rock“ a „Camp Rock 2: The Final Jam“, v ktorých obaja stvárnili hlavné úlohy.
Po vystúpení zdieľal Joe na TikToku aj video, na ktorom s Demi „spievajú“ „Wouldn’t Change a Thing“, čo potešilo fanúšikov, ktorí vyrastali pri sledovaní filmov na Disney Channel.