Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. augusta 2025 o 13:48
Čas čítania 0:36
Michaela Kedžuchová

Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“

Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“
Zdroj: X / @JonasBrosBros
HUDBA DEMI LOVATO HUDBA KONCERTY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Demi Lovato a Joe Jonas sa po dlhej dobe ukázali opäť spolu na pódiu.

Demi Lovato a Joe Jonas sa ukázali spolu na stagei štadióna MetLife počas otváracieho koncertu turné Jonas Brothers s názvom „JONAS20: Greetings From Your Hometown“.

V nedeľu 10. augusta sa 32-ročná speváčka objavila ku koncu vystúpenia ako tajný hosť a pridala sa ku skupine na nostalgické vystúpenia piesní „This Is Me“ a „Wouldn’t Change a Thing“ spolu s bývalým kolegom a ex-priateľom Joeom Jonasom.

Odporúčané
Jonas Brothers hlásia comeback na Disney. Natáčajú novú vianočnú komédiu Jonas Brothers hlásia comeback na Disney. Natáčajú novú vianočnú komédiu 29. januára 2025 o 9:31

Obe skladby boli oficiálnymi soundtrackmi z hudobných filmov „Camp Rock“ a „Camp Rock 2: The Final Jam“, v ktorých obaja stvárnili hlavné úlohy.

@ddlovato for the history books @joejonas ♬ original sound - Celebrity Interviews

Po vystúpení zdieľal Joe na TikToku aj video, na ktorom s Demi „spievajú“ „Wouldn’t Change a Thing“, čo potešilo fanúšikov, ktorí vyrastali pri sledovaní filmov na Disney Channel.

@joejonas ♬ Follow Insta shelliehematian - Shellie
Odporúčané
Demi Lovato sa vydala. Za muža si zobrala svojho kolegu z brandže Demi Lovato sa vydala. Za muža si zobrala svojho kolegu z brandže 26. mája 2025 o 10:24
Odporúčané
Vrazila do tváre tanečníčke a každý deň šnupala kokaín. 10 zaujímavostí o Demi Lovato Vrazila do tváre tanečníčke a každý deň šnupala kokaín. 10 zaujímavostí o Demi Lovato 20. augusta 2022 o 9:30
Odporúčané
Demi Lovato posiela emotívny odkaz nebinárnej komunite. Sama sa však už za „ono“ neoznačuje Demi Lovato posiela emotívny odkaz nebinárnej komunite. Sama sa však už za „ono“ neoznačuje 22. januára 2025 o 18:34
S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DEMI LOVATO HUDBA KONCERTY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: X / @JonasBrosBros
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
refresher+
Odporúčané
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
dnes o 07:00
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
refresher+
Odporúčané
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
včera o 07:00
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
Sponzorovaný obsah
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
30. 7. 2025 17:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Storky
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Lifestyle news
Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“ pred 40 minútami
VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy pred hodinou
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku pred 3 hodinami
Sharon Osbourne prezradila srdcervúcu vetu, ktorú Ozzy povedal po svojom rozlúčkovom koncerte v Birminghame pred 3 hodinami
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka dnes o 09:48
Na basketbalistky v USA hádžu dildá: Bizarné incidenty vyvolali pohoršenie, padli už dve obvinenia dnes o 09:04
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu dnes o 08:27
Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur včera o 15:48
VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami včera o 14:53
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Správy počasie Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Izrael
Viac
Pacient v nemocnici vo Vranove úmyselne zapálil lôžko. Skončil s popáleninami hornej aj dolnej končatiny
pred 45 minútami
AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
pred hodinou
Slovensko čaká vlna horúčav. Teploty sa vyšplhajú až na 37 °C, SHMÚ vydal výstrahy
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT)
Tip na hudbu
6. 8. 2025 17:00
Odporúčané
Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT)
6. 8. 2025 17:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
pred 3 dňami
Premiér Švédska odhalil, že sa denne radí s ChatGPT. Pýta si jeho názor pri tvorbe rozhodnutí
Premiér Švédska odhalil, že sa denne radí s ChatGPT. Pýta si jeho názor pri tvorbe rozhodnutí
7. 8. 2025 8:06
Nominácie na ocenenia MTV sú známe: Najväčšie šance na výhru má zatiaľ Lady Gaga
Nominácie na ocenenia MTV sú známe: Najväčšie šance na výhru má zatiaľ Lady Gaga
6. 8. 2025 18:48
Zákulisie Addict Stageu na Grape: top 5 albumov podľa Porsche Boya, nová hudba od WENa a jedinečnosť Addictu podľa Annet X
Zákulisie Addict Stageu na Grape: top 5 albumov podľa Porsche Boya, nová hudba od WENa a jedinečnosť Addictu podľa Annet X
včera o 16:00
Justin Bieber ukázal v novom klipe šťastnú rodinku. Vyvracia dohady o kríze s Hailey
Justin Bieber ukázal v novom klipe šťastnú rodinku. Vyvracia dohady o kríze s Hailey
6. 8. 2025 14:42
Viac z Filmy a Seriály Všetko
VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy
Komiksy
pred hodinou
VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy
pred hodinou
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
4. 8. 2025 18:27
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
pred 3 dňami
Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 návykov. Väčšina ľudí ich zanedbáva, upozorňuje párový psychológ
28. 7. 2025 14:17
Viac z Móda Všetko
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Doplnky
pred 3 hodinami
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
pred 3 hodinami
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
dnes o 09:00
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
Zaujímavosti
pred 28 minútami
V spolupráci
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
pred 28 minútami
Využi letné mesiace naplno.
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
pred 3 hodinami
Vyskúšaj recept podľa herca a moderátora Olivera Oswalda. Je ideálny na obed alebo ako občerstvenie pre kamošov
PR správa
Vyskúšaj recept podľa herca a moderátora Olivera Oswalda. Je ideálny na obed alebo ako občerstvenie pre kamošov
dnes o 10:00
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
V spolupráci
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
dnes o 09:00
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
dnes o 08:27
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
včera o 19:00
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
pred 2 dňami
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
pred 3 hodinami
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
4. 8. 2025 18:27
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
5. 8. 2025 18:16
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
5. 8. 2025 7:00
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
KVÍZ: Si kreatívec alebo analytik? Otestuj svoje myslenie
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si kreatívec alebo analytik? Otestuj svoje myslenie
12. 9. 2023 9:00
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia