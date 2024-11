Zažila som si to na vlastnej koži a dodnes sa z toho spamätávam. Ako to potom môžu zvládať také mladé deti?

Nedávno som sa rozhodla, že vyskúšam niečo, čo by mnohí považovali za šialené. Vytvorila som si na Pokeci falošný profil 14-ročného dievčaťa. Hlavou mi prebleskla myšlienka, že by som posunula hranice trochu ďalej a skúsila byť dôveryhodnejšia. Nechala som si preto vytvoriť svoju fotku v podobe 14-ročnej školáčky, s ktorou mi pomohla umelá inteligencia. Zaujímalo ma totiž, koľko z dospelých mužov mi napriek tomu napíše a nebude hľadieť na môj vek.

Fotku, na ktorej sa naozaj budem na seba podobať, som si vytvorila z jediného dôvodu. Ak by mi nejaký dospelý muž (pravdepodobný sexuálny predátor) ponúkol stretnutie, išla by som. Pokec je totiž miestom, kde nájdeš všeličo. Aj dobré, aj zlé.

Zo svojich skúseností z predošlých článkov som tam vždy narazila na zaujímavých ľudí a najmä máš na ňom priestor komunikovať s úplne náhodnými používateľmi. Táto služba ti otvára úplne iné obzory a možnosti. Je to pravdepodobne aj dôvod, prečo na Pokeci v dnešnej dobe nájdeš veľa ponúk na sex a veci s tým spojené. Týka sa to však aj detí a ich sexuálneho zneužívania, či kyberšikany.

Možno sa pýtaš, čo som tým stretnutím chcela dosiahnuť. Moja odpoveď by bola nutkanie zistiť, čo sa deje za oponou a ako sa sexuálny predátor bude správať v reálnom svete.

Bolo to nebezpečné? Áno, a veľmi. Podnikla som však viacero bezpečnostných krokov, ktoré ma mali ochrániť.

V tejto reportáži ti poviem, ako sa to celé začalo, čo som zažila, a aké myšlienky som mala počas stretnutia. Prečo je dôležité dávať si pozor na to, s kým sa rozprávame online? Aké riziká číhajú za anonymnými profilmi? Tento príbeh nie je len o mne, ale aj o tom, aké nebezpečenstvá môžu deti v digitálnom svete mať. Poďme ale od začiatku.

14-ročná Natálka

Keď som premýšľala nad svojimi úmyslami, musela som si uvedomiť, že fotka je prvým krokom k úspechu. Mohla som si stiahnuť obrázok náhodného dieťaťa z internetu, nepomohlo by mi to však, pretože by ma pravdepodobne sexuálny predátor v reálnom svete vôbec nespoznal. Musela som sa preto odhodlať na svoju vlastnú. Som však dospelá a z fotky by mi nikto neuveril, že mám 14. Musela som sa preto obrátiť na umelú inteligenciu, ktorá mi trochu upravila črty tváre.

Výsledok práce umelej inteligencie. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Na fotku mi ihneď reagovalo množstvo profilov. Väčšina z nich boli muži a ich vek sa pohyboval od 18-60 rokov. Niektorí mi hneď napísali niečo sexuálne, iní boli milí a začali konverzáciu slušne. Veľkej časti užívateľov vôbec nevadilo, že mám len 13.

Potom mi 22. júla napísal jeden zaujímavý používateľ. V kolonke vedľa mena mu svietil vek 56-rokov. Začalo sa teda skoro štvormesačné dopisovanie. Áno, vydržala som tak dlho.

Keď sme si nejaký čas písali, priznal sa mi k jeho veľkému tajomstvu, ktoré nikdy nikomu nepovedal. Že som bola ešte dieťa mu pripomenulo vec, o ktorej mi potom písal dlhé hodiny a vyšlo mi z toho, že by to mohol byť ten správny človek na stretnutie. Údajne má neter v podobnom veku, ako ja. Keď k nemu však niekedy príde na návštevu, robí zvláštne veci, ktoré tohto muža zaujímajú či vzrušujú. Tými zvláštnymi vecami bolo spoznávanie vlastnej sexuality.

Screenshot konverzácie so sexuálnym predátorom. Zdroj: Pokec/Karina Kováčová

Detailne mi v správach opisoval, čo spolu robia, keď je u neho na návšteve. Napriek tomu, že sa mi z toho dvíhal žalúdok, pokračovala som vo svojom pláne a dúfala, že sa mi podarí zrealizovať ho. Keď už sa to schyľovalo k stretnutiu, myslela som si, že ho zruší tesne pred začatím, pretože tak to väčšinou ľudí na Pokeci urobí.

Tento bol však príliš milý, zdal sa byť aj pomerne slušný. Veľmi mi to pripomínalo často skloňovaný grooming, kedy si sexuálny predátor najprv nevinne „vychová" svoju obeť, poskytne jej pocit bezpečia a dôvery a až potom ju začne sexuálne alebo inak zneužívať. Často sa ma pýtal na úplne obyčajné veci, na školu, na zvieratá, koníčky, moje problémy a podobne.

Po niekoľkomesačnom písaní sme sa napokon dohodli, že sa stretneme. Komunikovali sme aj o tom, že s ním môžem skúšať objavovať svoju sexualitu, avšak, ako vyššie spomínaný správny „groomer" mi navrhol najprv len stretnutie a prechádzku, nech sa sama rozhodnem, či budem chcieť. Veľmi zaujímavý prístup, s ktorým som sa ešte nestretla, avšak mohol byť o to nebezpečnejší.

Budem k tebe veľmi milý, Naty.

Čím bližšie stretnutie bolo, tým väčší som mala stres. „Mám 25 rokov, nemôže si predsa myslieť, že mám 14. Určite spozná, že na fotke vyzerám mladšie, ako naživo. Čo budem robiť, keď ma prehliadne? Poviem mu, že som redaktorka a má teraz problém? Budem sa ho snažiť presvedčiť, že mám naozaj 14?" Všetky tieto vety mi behali hlavou, keď sme sa dohodli na presnom čase a mieste.