Koľko vieš o svojom vlastnom tele? Tento kvíz ti pomôže overiť si základné poznatky o fungovaní ľudského organizmu.
Ľudské telo je úžasný a zložitý „stroj“, ktorý neustále pracuje, aj keď spíme. Vieš však, ktorá časť tela sa nikdy neobnovuje? Alebo čo presne robia obličky a koľko litrov krvi nám koluje v žilách?
Tento kvíz preverí tvoje základné vedomosti o tom, ako naše telo funguje – od mozgu až po svaly, od kože až po krv. Niektoré otázky sa môžu zdať jednoduché, iné ťa možno trošku potrápia. Tak čo, si pripravený/á?
KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy
1 10
Ktorá časť ľudského tela sa ako jediná nikdy úplne neobnovuje?
Nechty
Rohovka
Zuby
Chrupavky
Vysvetlenie
Trvalé zuby sa po poškodení alebo strate už neobnovia, preto je dôležité sa o ne starať. Iné časti tela, ako koža či pečeň, majú schopnosť regenerácie.
Zdroj: Unsplash/Annie Spratt
2 10
Aký je najväčší orgán ľudského tela?
Tenké črevo
Mozog
Miecha
Koža
Vysvetlenie
Koža je najväčší orgán. Tvorí vonkajší obal tela, chráni nás pred vonkajším prostredím a pomáha regulovať telesnú teplotu.
Zdroj: Unsplash.com
3 10
Vedel by si povedať, aká je približná priemerná telesná teplota zdravého človeka?
35,5 °C
36,6 °C
37,0 °C
38,0 °C
Vysvetlenie
Normálna telesná teplota sa pohybuje okolo 36,5-37 °C. Vyššia teplota môže byť znakom infekcie alebo iného zdravotného problému.
Zdroj: Unsplash/Aman Chaturvedi
4 10
Koľko litrov krvi má v priemere dospelý človek?
3 - 4 litre
4 - 5 litrov
5 - 6 litrov
7 - 8 litrov
Vysvetlenie
Priemerný dospelý človek má v tele približne 5 až 6 litrov krvi, ktorá zabezpečuje prenos kyslíka, živín a odpadových látok.
Zdroj: Unsplash/Nhia Moua
5 10
Ako sa volá trubica, ktorá spája naše hrdlo so žalúdkom a vedie tak potravu?
Prievanica
Hrtan
Pažerák
Eustachova
Vysvetlenie
Pažerák je svalová trubica, ktorá vedie potravu z úst do žalúdka. Funguje pomocou peristaltických pohybov, ktoré posúvajú potravu nadol.
Zdroj: Freepik / volně k užití
6 10
Trúfaš si uhádnuť, ktorý orgán čistí krv a zároveň vytvára moč?
Obličky
Pečeň
Pľúca
Pankreas
Vysvetlenie
Obličky filtrujú krv, odstraňujú z nej odpadové látky a prebytočné tekutiny, čím vzniká moč. Zároveň pomáhajú regulovať krvný tlak a hladinu solí.
Zdroj: Unsplash / camilo jimenez
7 10
Ako sa nazývajú najmenšie cievy v tele, ktoré spájajú tepny a žily?
Cievy
Arterie
Uzliny
Vlásočnice
Vysvetlenie
Vlásočnice sú tak tenké, že nimi prechádzajú krvinky jednotlivo. Umožňujú výmenu kyslíka, oxidu uhličitého a živín medzi krvou a bunkami.
Zdroj: Unsplash/Christopher Campbell
8 10
Ak cvičíš, toto by si rozhodne mal vedieť. Čo spôsobuje svalovicu po námahe?
Nedostatok kyslíka v mozgu
Mliečna kyselina v svaloch
Dehydratácia
Trhliny v svalových vláknach
Vysvetlenie
Svalovica, odborne nazývaná oneskorená svalová bolesť (DOMS), je dôsledkom mikroskopických trhlín vo svalových vláknach, ktoré vznikajú pri neobvyklej alebo intenzívnej fyzickej aktivite
Zdroj: Unsplash/Milad Fakurian
9 10
Ako sa volá časť mozgu zodpovedná za rovnováhu a koordináciu pohybov?
Mozgová kôra
Hypotalamus
Predĺžená miecha
Mozoček
Vysvetlenie
Mozoček spracováva informácie zo zmyslov a z pohybového aparátu, aby sme udržiavali rovnováhu a koordinovali pohyby tela.
Zdroj: Canva
10 10
Aký typ krvných buniek bojuje proti infekciám?
Biele krvinky
Červené krvinky
Krvné doštičky
Plazma
Vysvetlenie
Biele krvinky sú súčasťou imunitného systému a chránia telo pred baktériami, vírusmi a inými cudzorodými organizmami.