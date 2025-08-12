Kategórie
dnes 12. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 0:16
Zdenka Hvolková

KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy

KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy
Zdroj: Mladý vedec
BIOLÓGIA KVÍZ ĽUDSKÉ TELO ZDRAVIE
Koľko vieš o svojom vlastnom tele? Tento kvíz ti pomôže overiť si základné poznatky o fungovaní ľudského organizmu.

Ľudské telo je úžasný a zložitý „stroj“, ktorý neustále pracuje, aj keď spíme. Vieš však, ktorá časť tela sa nikdy neobnovuje? Alebo čo presne robia obličky a koľko litrov krvi nám koluje v žilách?

Tento kvíz preverí tvoje základné vedomosti o tom, ako naše telo funguje – od mozgu až po svaly, od kože až po krv. Niektoré otázky sa môžu zdať jednoduché, iné ťa možno trošku potrápia. Tak čo, si pripravený/á?

Kvíz
KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy
Ktorá časť ľudského tela sa ako jediná nikdy úplne neobnovuje?
Zdroj: Mladý vedec
1 10
Ktorá časť ľudského tela sa ako jediná nikdy úplne neobnovuje?
Nechty
Rohovka
Zuby
Chrupavky
Vysvetlenie
Trvalé zuby sa po poškodení alebo strate už neobnovia, preto je dôležité sa o ne starať. Iné časti tela, ako koža či pečeň, majú schopnosť regenerácie.
Aký je najväčší orgán ľudského tela?
Zdroj: Unsplash/Annie Spratt
2 10
Aký je najväčší orgán ľudského tela?
Tenké črevo
Mozog
Miecha
Koža
Vysvetlenie
Koža je najväčší orgán. Tvorí vonkajší obal tela, chráni nás pred vonkajším prostredím a pomáha regulovať telesnú teplotu.
Vedel by si povedať, aká je približná priemerná telesná teplota zdravého človeka?
Zdroj: Unsplash.com
3 10
Vedel by si povedať, aká je približná priemerná telesná teplota zdravého človeka?
35,5 °C
36,6 °C
37,0 °C
38,0 °C
Vysvetlenie
Normálna telesná teplota sa pohybuje okolo 36,5-37 °C. Vyššia teplota môže byť znakom infekcie alebo iného zdravotného problému.
Koľko litrov krvi má v priemere dospelý človek?
Zdroj: Unsplash/Aman Chaturvedi
4 10
Koľko litrov krvi má v priemere dospelý človek?
3 - 4 litre
4 - 5 litrov
5 - 6 litrov
7 - 8 litrov
Vysvetlenie
Priemerný dospelý človek má v tele približne 5 až 6 litrov krvi, ktorá zabezpečuje prenos kyslíka, živín a odpadových látok.
Ako sa volá trubica, ktorá spája naše hrdlo so žalúdkom a vedie tak potravu?
Zdroj: Unsplash/Nhia Moua
5 10
Ako sa volá trubica, ktorá spája naše hrdlo so žalúdkom a vedie tak potravu?
Prievanica
Hrtan
Pažerák
Eustachova
Vysvetlenie
Pažerák je svalová trubica, ktorá vedie potravu z úst do žalúdka. Funguje pomocou peristaltických pohybov, ktoré posúvajú potravu nadol.
Trúfaš si uhádnuť, ktorý orgán čistí krv a zároveň vytvára moč?
Zdroj: Freepik / volně k užití
6 10
Trúfaš si uhádnuť, ktorý orgán čistí krv a zároveň vytvára moč?
Obličky
Pečeň
Pľúca
Pankreas
Vysvetlenie
Obličky filtrujú krv, odstraňujú z nej odpadové látky a prebytočné tekutiny, čím vzniká moč. Zároveň pomáhajú regulovať krvný tlak a hladinu solí.
Ako sa nazývajú najmenšie cievy v tele, ktoré spájajú tepny a žily?
Zdroj: Unsplash / camilo jimenez
7 10
Ako sa nazývajú najmenšie cievy v tele, ktoré spájajú tepny a žily?
Cievy
Arterie
Uzliny
Vlásočnice
Vysvetlenie
Vlásočnice sú tak tenké, že nimi prechádzajú krvinky jednotlivo. Umožňujú výmenu kyslíka, oxidu uhličitého a živín medzi krvou a bunkami.
Ak cvičíš, toto by si rozhodne mal vedieť. Čo spôsobuje svalovicu po námahe?
Zdroj: Unsplash/Christopher Campbell
8 10
Ak cvičíš, toto by si rozhodne mal vedieť. Čo spôsobuje svalovicu po námahe?
Nedostatok kyslíka v mozgu
Mliečna kyselina v svaloch
Dehydratácia
Trhliny v svalových vláknach
Vysvetlenie
Svalovica, odborne nazývaná oneskorená svalová bolesť (DOMS), je dôsledkom mikroskopických trhlín vo svalových vláknach, ktoré vznikajú pri neobvyklej alebo intenzívnej fyzickej aktivite
Ako sa volá časť mozgu zodpovedná za rovnováhu a koordináciu pohybov?
Zdroj: Unsplash/Milad Fakurian
9 10
Ako sa volá časť mozgu zodpovedná za rovnováhu a koordináciu pohybov?
Mozgová kôra
Hypotalamus
Predĺžená miecha
Mozoček
Vysvetlenie
Mozoček spracováva informácie zo zmyslov a z pohybového aparátu, aby sme udržiavali rovnováhu a koordinovali pohyby tela.
Aký typ krvných buniek bojuje proti infekciám?
Zdroj: Canva
10 10
Aký typ krvných buniek bojuje proti infekciám?
Biele krvinky
Červené krvinky
Krvné doštičky
Plazma
Vysvetlenie
Biele krvinky sú súčasťou imunitného systému a chránia telo pred baktériami, vírusmi a inými cudzorodými organizmami.
Vyhodnotiť kvíz
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Mladý vedec / Refresher
