Dlhý a hlboký alebo krátky a ľahký spánok? Odborníci objasnili, počas ktorého sa telo dokáže najviac zregenerovať

Ľahký hlboký spánok alebo taký, počas ktorého ti kmitajú oči. Odborníci tvrdia, že si poriadne oddýchneš, iba ak ich za noc zažiješ všetky.

Zažil si to určite aj ty – noc pred výletom si bol príliš nadšený na to, aby si dokázal rýchlo zaspať, a tak si si síce pospal krátko, no na druhý deň si únavu vôbec nepociťoval. Inokedy si však mohol ísť spať zavčasu, aby si si doprial potrebné množstvo odpočinku, lenže v noci si si poriadne neoddýchol a ráno si sa zobudil úplne rozbitý.

Portál Huff Post objasnil, či je lepší kratší, no zato hlboký spánok alebo dlhý, no ľahký. Predsedníčka National Sleep Foundation Dr. Temitayo Oyegbile-Chidi pre server objasnila detaily rôznych druhov spánku. Ideálnym údajne je, ak v rámci jedného spánku dosiahneš všetky z nich.

Fázy N1 a N2 sa považujú za „ľahký spánok“, nasleduje N3, tá sa označuje za hlbší spánok. Poslednou fázou je REM, ktorá je charakteristická kmitavým pohybom očí. Temitayo Oyegbile-Chidi vysvetlila, že „všetky štyri fázy spánku sú potrebné na obnovu mozgu“.

Dôležitý pre tvoju pamäť či emócie

Počas noci si týmito fázami prejdeš v priemere štyri- až šesťkrát. „Vyváženosť všetkých týchto fáz umožňuje správne fungovanie nasledujúci deň, ako aj konsolidáciu pamäti, emocionálne spracovanie a optimálne fungovanie telesných systémov,“ uvádza odborný asistent Dr. Oren Cohen.

Kvalita spánku závisí aj od hladiny stresového hormónu v tele, pretože ak tvoja hlava nedokáže „vypnúť“, v noci si nemusíš naplno odpočinúť. Iní odborníci tvrdia, že aj krátke zdriemnutie by malo môcť tvoje telo osviežiť a dodať mu chýbajúcu energiu. Tzv. „nap time“ by mal poskytovať dostatočný regeneračný odpočinok bez toho, aby si sa zobudil rovnako „mimo“ ako z hlbokého spánku.