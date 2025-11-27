Vedci zmapovali vývoj mozgu od batoľaťa po seniora a zistili, že biologická dospelosť mozgu nenastáva s 18-tkou. Kedy človek skutočne dospeje?
Nový výskum ukazuje, že mozog neprechádza plynulým vývojom. Až okolo tridsiatky sa dostáva do režimu, ktorý možno nazvať skutočnou dospelosťou, píše The Guardian. „Keď sa pozrieme späť, mnohí z nás cítia, že naše životy boli charakterizované rôznymi fázami. Ukazuje sa, že aj mozog prechádza týmito fázami," povedal hlavný autor štúdie Duncan Astle.
Tím vedcov z Cambridge University porovnal takmer štyri tisícky mozgových skenov ľudí od jedného do deväťdesiatich rokov. Výsledkom je päť hlavných etáp mozgového vývoja a štyri výrazné okamihy, keď sa usporiadanie neurónových sietí zreteľne zmení: okolo 9, 32, 66 a 83 rokov.
Mozog má až päť etáp, dospelosť prichádza neskôr
Štúdia odhalila päť širokých fáz, rozdelených štyrmi kľúčovými „zlomovými bodmi“, v ktorých sa organizácia mozgu posúva na inú trajektóriu.
Prvé roky života až do deviatky sú obdobím intenzívneho „upratovania" v synapsiách. Potom nasleduje dlhé dospievanie, ktoré trvá až do začiatku tridsiatky – v tomto čase sa zvyšuje efektivita mozgových spojení a posilňuje sa biela hmota.
Možno ťa prekvapí, že dospelosť prichádza prekvapivo neskoro. Až po tridsiatom roku mozog prechádza do stabilnej dospelej fázy. Táto fáza trvá viac než tri desaťročia.
Ďalší zlom prichádza až v seniorských rokoch: najprv okolo 66 rokov, keď sa začína skoré starnutie mozgových štruktúr, a napokon približne v 83 rokoch, keď nastupuje ich neskoré starnutie.
Vedci zdôrazňujú, že výsledky nemožno chápať tak, akoby tridsiatnici mysleli či konali ako dospievajúci. Podľa nich ide výlučne o sled vývojových premien v mozgu, nie o zmenu správania.