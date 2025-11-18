Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať

Vedci zistili, že migrény môže vyvolať aj narušenie každodennej rutiny a neočakávané udalosti.
Nová štúdia ukazuje, že migrénu môžu spúšťať aj neočakávané udalosti a zmeny v každodennom režime, nielen známe faktory, ako sú stres, spánok či zmeny počasia. Stabilita každodenných návykov tak môže hrať kľúčovú úlohu pri predchádzaní migrénam, informuje Newsweek.
Podľa nového výskumu odborníkov z Harvardu môže k záchvatu prispieť neočakávanosť každodenných udalostí a narušenie stabilného denného režimu. Vedci analyzovali 109 dospelých, prevažne žien, a sledovali ich „skóre prekvapenia“. Ide o metriku, ktorá hodnotí, ako nepredvídateľné sú jednotlivé denné zážitky.
Zistili, že vyššia neočakávanosť bola spojená so zvýšeným rizikom migrény počas nasledujúcich 12 až 24 hodín. Pod pojmom „prekvapenie“ sa myslia udalosti, ktoré narúšajú bežný priebeh dňa. Nemusí ísť len o dramatické situácie, ale aj o každodenné situácie, napríklad hádky, zmeny v práci či v škole.
„Naše telá si udržiavajú homeostázu – správne množstvo jedla, spánku a hydratácie. Migréna môže byť v istom zmysle poplašným systémom, ktorý sa spustí, keď je niečo z toho narušené,“ hovorí doktor Noah Rosen.
Nová štúdia teda ukázala, že aj keď sa nedá úplne vyhnúť neočakávaným udalostiam, stabilný denný režim dokáže predchádzať migrénam alebo ju aspoň lepšie zvládať.