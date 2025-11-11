Môžu pomôcť minerály, cviky aj úprava jedálnička. Tieto tipy, ako bojovať s menštruačnými bolesťami, sa ti zídu

Daj zbohom bolestivým kŕčom, nadúvaniu či bolesti chrbta.
Menštruácia je prirodzenou súčasťou života väčšiny žien, no pre mnohé z nás znamená každý mesiac aj nepríjemnú bolesť, únavu a diskomfort, ktorý dokáže narušiť bežný deň. Kŕče v podbrušku, napätie v krížoch, citlivosť, podráždenosť či nafukovanie – všetky tieto prejavy môžu výrazne ovplyvniť, ako sa cítime doma, v práci či škole.
Hoci lieky proti bolesti často dokážu rýchlo pomôcť, neznamená to, že sú jediným riešením. Existujú aj prirodzenejšie spôsoby, ktoré telu uľavia šetrnejšie a zároveň podporia jeho prirodzenú rovnováhu. Tieto rady môžeš zároveň použiť aj ako „doplnkovú liečbu“ menštruačných bolestí spoločne s liekmi.
Prečo menštruácia bolí?
S nepríjemnými bolesťami počas menštruácie sa počas svojho života stretlo viac ako 80 % žien. Medzi najčastejšie sprievodné javy menštruácie patria bolestivé kŕče spôsobené sťahovaním svalov maternice, ktoré vyvolávajú hormóny zvané prostaglandíny.
Keď je ich hladina vyššia, maternica sa sťahuje silnejšie, čím sa zhoršuje prietok krvi a kyslíka do jej tkanív – a práve tento proces vyvoláva bolesť, tlak a kŕče v podbrušku. Bolesť sa často môže šíriť aj do krížov a stehien, niekedy ju sprevádza únava, nevoľnosť alebo podráždenosť.
Tieto bolestivé prejavy môžeš tlmiť liekmi, ale pomôcť ti môžu aj prirodzenejšie spôsoby, ktoré pomáhajú uvoľniť svaly, zlepšiť prekrvenie a upokojiť telo aj myseľ.
Teplo ako jednoduchý a účinný pomocník
Jednou z najznámejších a najrýchlejších foriem úľavy je teplo. Maternica je sval, a preto všetko, čo pomáha svaly uvoľniť – napríklad teplo – môže priniesť výrazné zlepšenie. Teplo rozširuje cievy, zlepšuje prietok krvi a kyslíka do tkanív, čím zmierňuje kŕče a tlak v podbrušku. Výskumy dokonca ukázali, že aplikácia tepla dokáže znížiť intenzitu bolesti už po 20 minútach a jej účinok môže pretrvávať niekoľko hodín.
Teplo si môžeš dopriať rôznymi spôsobmi – pomocou termoforu, nahriateho vankúšika, elektrickej deky či hrejivej náplasti, ktorú môžeš nosiť aj počas práce alebo v škole. Výborne poslúži aj teplá sprcha alebo kúpeľ, ktoré uvoľnia nielen svaly maternice, ale aj celé telo a nervové napätie.
Úľavu od bolesti ti prinesú aj jemné cviky
Aj keď sa počas menštruácie často cítime unavene a bez energie, mierny pohyb môže naozaj pomôcť. Vyskúšať môžeš napríklad jogu, ktorá uvoľňuje napäté svaly v podbrušku a krížoch, zlepšuje prekrvenie panvy a zároveň pôsobí upokojujúco na nervový systém.
Vďaka vedomému dýchaniu a pomalým pohybom dokáže znížiť hladinu stresových hormónov, uvoľniť vnútorné napätie a priniesť pocit uvoľnenia celému telu. Jóga tiež pomáha zmierniť bolesť krížov a spodnej časti chrbta, ktorá často sprevádza menštruáciu.
Výskumy ukazujú, že pravidelné cvičenie jogy môže výrazne zmierniť menštruačné kŕče. V štúdii z roku 2021 ženy, ktoré cvičili jogu raz týždenne počas troch mesiacov, pociťovali menej bolesti než tie, ktoré necvičili vôbec.
@drhazelwallace
Minerály, vitamíny a doplnky výživy
Strava bohatá na dôležité živiny môže výrazne ovplyvniť, ako sa počas menštruácie cítime. Niektoré vitamíny a minerály pomáhajú uvoľňovať svaly, regulovať hladinu hormónov, zmierňovať zápaly a podporovať psychickú pohodu.
Medzi najdôležitejšie minerály pri menštruačných kŕčoch patrí horčík (magnézium). Ten uvoľňuje svaly maternice, tlmí napätie a podporuje aj lepší spánok. Nájdeš ho v potravinách ako sú orechy, semienka, banány, špenát či kakao, no je vhodné ho dopĺňať aj vo forme doplnkov výživy.
Účinným pomocníkom môže byť aj vitamín D. Výskumy ukázali, že dopĺňanie vitamínu D u žien s jeho nedostatkom môže výrazne znížiť intenzitu menštruačných bolestí, skrátiť ich trvanie a znížiť potrebu liekov proti bolesti. Tento účinok sa prejavil už po niekoľkých týždňoch pravidelného užívania.
V posledných rokoch je stále populárnejší aj kreatín, ktorý pozitívne ovplyvňuje nielen výkon a energiu, ale aj ženské zdravie a menštruačný cyklus. Podporuje kognitívne funkcie, pomáha znižovať únavu a prispieva k správnemu fungovaniu svalov a nervového systému. Výskum z roku 2023 tiež naznačuje, že pravidelné užívanie kreatínu môže viesť k nižšej únave u žien pred a počas menštruácie.
Úpravou jedálnička môžeš zmierniť kŕče, únavu aj nadúvanie
To, čo počas menštruácie (a pred ňou) ješ a piješ, môže výrazne ovplyvniť, ako sa cítiš. Niektoré potraviny podporujú zápal a zadržiavanie vody v tele, čím zhoršujú kŕče, náladu či nafukovanie, zatiaľ čo iné pôsobia presne opačne – podporujú správne fungovanie nervového systému, prispievajú k normálnej hladine hormónov a dodávajú telu energiu.
Základom jedálnička by mali byť potraviny bohaté na horčík, omega-3 mastné kyseliny a vitamíny skupiny B – tie pomáhajú uvoľňovať svaly maternice, znižujú tvorbu prostaglandínov (látok zodpovedných za kŕče) a podporujú nervový systém.
Zaraď preto do stravy listovú zeleninu, banány, orechy, semená, strukoviny, lososa, sardinky, tofu či vajcia. Výborným pomocníkom je aj tmavá čokoláda s vysokým obsahom kakaa, pretože obsahuje horčík a pôsobí ako prírodný „zlepšovač nálady“.
Skvelým krokom je obmedziť sladké a vysoko spracované jedlá, nadbytok soli, ktorá zadržiava vodu, a tiež kofeín a alkohol, pretože môžu zhoršiť úzkosť, podráždenosť či bolesť prsníkov. Namiesto toho si uvar bylinkové čaje, napríklad mätový, kamilkový, zázvorový či čaj s obsahom škorice.
Pomôcť ti môže aj orgazmus
Počas orgazmu sa do tela uvoľňujú endorfíny – prírodné hormóny šťastia a zároveň telu vlastné analgetiká, ktoré tlmia bolesť a navodzujú pocit uvoľnenia. Zároveň sa uvoľňuje oxytocín, ktorý pomáha uvoľniť napäté svaly, zlepšuje náladu a znižuje hladinu stresového hormónu kortizolu.
Vďaka tomu môže orgazmus pomôcť zmierniť menštruačné kŕče, bolesti krížov aj celkové napätie v tele. Krátkodobo spôsobí aj zúženie a následné uvoľnenie maternicových svalov, čo môže priniesť úľavu podobne ako teplo či jemný strečing. Niektoré ženy však môžu pociťovať krátke zosilnenie kŕčov počas orgazmu – to je spôsobené intenzívnymi kontrakciami maternice, no väčšinou ide o dočasný pocit, po ktorom nastáva úľava.
