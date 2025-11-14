Kategórie
Máš migrénu alebo ťa len bolí hlava? Takto spoznáš rozdiel a nájdeš úľavu, keď tvoje telo kričí bolesťou

Máš migrénu alebo ťa len bolí hlava? Takto spoznáš rozdiel a nájdeš úľavu, keď tvoje telo kričí bolesťou
Barbora Priatková
Barbora Priatková
Bežná bolesť hlavy dokáže pokaziť deň, no migréna môže zásadne ovplyvniť celý tvoj život. Vieš, ako ju rozoznať od obyčajnej bolesti hlavy? A aké sú overené spôsoby, ktoré pomáhajú zvládať bolesť a predchádzať záchvatom?

Migrénu si ľudia často mýlia s bežnou bolesťou hlavy. Ide však o neurologickú diagnózu sprevádzanú silnými záchvatmi bolesti. Starostlivosť o seba pri obyčajnej bolesti hlavy je oveľa jednoduchšia než pri migréne. Vieš, do ktorej skupiny patríš ty?

Baví ťa získavanie autentických informácií? Pridaj sa do klubu Refresher + a zabezpeč si pravidelný prísun kvalitného čítania. Okrem neobmedzeného prístupu k prémiovému obsahu získaš množstvo benefitov a zároveň podporíš vznik našej novej tvorby.

Bežná bolesť hlavy vs. migréna

Podľa neurológa Karola Točíka zo SZC Hippokrates bežná bolesť hlavy je väčšinou len nepríjemná a súvisí s preťažením, dehydratáciou alebo únavou. “Migréna je výrazne intenzívnejšia, bolestivejšia, pulzujúca, často jednostranná a je sprevádzaná ďalšími príznakmi, ktoré človeka doslova vyradia z bežného režimu – napr. sa pri nej môže vyskytnúť aj nevoľnosť, aura (záblesky, zúžené zorné pole) a celkovo môže napr. trvať aj niekoľko dní bez prestávky," vysvetľuje lekár.

migréna nervy Karol točík
Zdroj: Karol Točík

Neurológ vymenúva najčastejšie príčiny bežných bolestí hlavy:

  1. Nesprávne držanie tela a svalové napätie
  2. Stres
  3. Dehydratácia
  4. Nedostatok spánku alebo nepravidelný spánkový režim
  5. Hladovanie a kolísanie hladiny cukru v krvi
  6. Nadmerná konzumácia kofeínu
  7. Hormonálna nerovnováha
  8. Zmeny počasia
  9. Zrakové preťaženie a pod.

Spúšťačom migrény môžu byť:

  1. Nápoje (alkohol - najmä červené víno, whisky či pivo)
  2. Jedlá (vysokohistamínové potraviny - zrejúce syry, údeniny, čokoláda, kyslá kapusta)
  3. Sladidlá (aspartám)
  4. Intenzívne vône (voňavky či vonné sviečky)
  5. Potravinové intolerancie (lepok, laktóza)
  6. Zmeny počasia (kolísanie tlaku a vlhkosti)
  7. Menštruácia a ovulácia (hormonálne výkyvy)
  8. Preťaženie krčnej chrbtice a iné faktory
Podľa psychologičky majú na migrénu a bolesti hlavy vplyv aj potláčané emócie a nadmerné sedenie za počítačom alebo mobilom.
Migréna si nevyberá

Známa tridsaťosemročná slovenská huslistka Barbora Botošová sa pri hre na husliach musí dlhodobo držať v jednej polohe, čím preťažuje jednu stranu chrbtice. Práve stuhnutosť a napätie svalov v krčnej a hrudnej oblasti jej často spúšťajú silné migrény.

ČO SA DEJE S TVOJÍM TELOM, KEĎ... DUŠEVNÉ ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE ĽUDSKÉ TELO ZDRAVIE
