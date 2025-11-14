Bežná bolesť hlavy dokáže pokaziť deň, no migréna môže zásadne ovplyvniť celý tvoj život. Vieš, ako ju rozoznať od obyčajnej bolesti hlavy? A aké sú overené spôsoby, ktoré pomáhajú zvládať bolesť a predchádzať záchvatom?
Migrénu si ľudia často mýlia s bežnou bolesťou hlavy. Ide však o neurologickú diagnózu sprevádzanú silnými záchvatmi bolesti. Starostlivosť o seba pri obyčajnej bolesti hlavy je oveľa jednoduchšia než pri migréne. Vieš, do ktorej skupiny patríš ty?
Bežná bolesť hlavy vs. migréna
Podľa neurológa Karola Točíka zo SZC Hippokrates bežná bolesť hlavy je väčšinou len nepríjemná a súvisí s preťažením, dehydratáciou alebo únavou. “Migréna je výrazne intenzívnejšia, bolestivejšia, pulzujúca, často jednostranná a je sprevádzaná ďalšími príznakmi, ktoré človeka doslova vyradia z bežného režimu – napr. sa pri nej môže vyskytnúť aj nevoľnosť, aura (záblesky, zúžené zorné pole) a celkovo môže napr. trvať aj niekoľko dní bez prestávky," vysvetľuje lekár.
Neurológ vymenúva najčastejšie príčiny bežných bolestí hlavy:
- Nesprávne držanie tela a svalové napätie
- Stres
- Dehydratácia
- Nedostatok spánku alebo nepravidelný spánkový režim
- Hladovanie a kolísanie hladiny cukru v krvi
- Nadmerná konzumácia kofeínu
- Hormonálna nerovnováha
- Zmeny počasia
- Zrakové preťaženie a pod.
Spúšťačom migrény môžu byť:
- Nápoje (alkohol - najmä červené víno, whisky či pivo)
- Jedlá (vysokohistamínové potraviny - zrejúce syry, údeniny, čokoláda, kyslá kapusta)
- Sladidlá (aspartám)
- Intenzívne vône (voňavky či vonné sviečky)
- Potravinové intolerancie (lepok, laktóza)
- Zmeny počasia (kolísanie tlaku a vlhkosti)
- Menštruácia a ovulácia (hormonálne výkyvy)
- Preťaženie krčnej chrbtice a iné faktory
Migréna si nevyberá
Známa tridsaťosemročná slovenská huslistka Barbora Botošová sa pri hre na husliach musí dlhodobo držať v jednej polohe, čím preťažuje jednu stranu chrbtice. Práve stuhnutosť a napätie svalov v krčnej a hrudnej oblasti jej často spúšťajú silné migrény.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako rozlíšiť bežnú bolesť hlavy od migrény.
- Aké sú najčastejšie spúšťače migrény a bolesti hlavy a ako im predchádzať.
- Čo robiť počas záchvatu bolesti, aby si ju zmiernil.
- Kedy vyhľadať lekára a aké liečebné možnosti dnes existujú.
- Tipy od neurológa, psychologičky a ľudí, ktorí s migrénou žijú.