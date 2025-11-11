Kategórie
dnes 11. novembra 2025 o 12:44
Sofia Angušová TASR

Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky

Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky
Zdroj: Pixabay.com
Aj keď sa na prvý pohľad môžu zdať podobné, chrípka a prechladnutie nie sú to isté. Vieš rozlíšiť príznaky medzi chrípkou a prechladnutím?

Chrípka a prechladnutie nie sú to isté. Líšia sa rýchlosťou nástupu, ale aj intenzitou príznakov – zatiaľ čo prechladnutie býva mierne, chrípka môže človeka vyradiť z bežného fungovania aj na niekoľko dní.

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR upozorňujú, že tieto dve respiračné ochorenia majú odlišný priebeh. Chrípka prichádza náhle a prudko, zatiaľ čo prechladnutie sa rozvíja pozvoľna. „Ak prechladnutie nie je komplikované ďalšou infekciou, ochorenie má spravidla iba mierny priebeh. Naopak, chrípka často býva vážnym ochorením, ktoré neradno podceňovať,“ priblížili odborníci.

alergia, chrípka, choroba, chorý už, vreckovka, nádcha
Zdroj: Unsplash/Brittany Colette

Chrípku sprevádzajú vysoká horúčka či zimnica, bolesť hlavy, svalov, kĺbov a očí. Prítomná je aj bolesť a pálenie hrdla až problémy s prehĺtaním, suchý kašeľ či extrémna únava. Zriedkavé je kýchanie, často je bez nádchy. 

Prechladnutie sa naopak prejavuje častým kýchaním, miernym kašľom a bolesťou hrdla, ktorá spravidla do dvoch dní ustúpi. Teplota býva len mierne zvýšená alebo chýba úplne. Hlieny sú spočiatku vodnaté a neskôr hustnú.

V diagnostike sa všeobecní lekári orientujú podľa typických príznakov chrípky a s ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu. „V prípade potreby lekár môže zvážiť aj výter z nosohltana, ktorý sa laboratórne vyšetrí na prítomnosť chrípkového vírusu,“ dodal ÚVZ.

CHRÍPKA FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
Môžu pomôcť minerály, cviky aj úprava jedálnička. Tieto tipy, ako bojovať s menštruačnými bolesťami, sa ti zídu
pred hodinou
