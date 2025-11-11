Chrípková sezóna je tu. Odborníci vysvetľujú, ako rozoznať prechladnutie od chrípky

Aj keď sa na prvý pohľad môžu zdať podobné, chrípka a prechladnutie nie sú to isté. Vieš rozlíšiť príznaky medzi chrípkou a prechladnutím?
Chrípka a prechladnutie nie sú to isté. Líšia sa rýchlosťou nástupu, ale aj intenzitou príznakov – zatiaľ čo prechladnutie býva mierne, chrípka môže človeka vyradiť z bežného fungovania aj na niekoľko dní.
Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR upozorňujú, že tieto dve respiračné ochorenia majú odlišný priebeh. Chrípka prichádza náhle a prudko, zatiaľ čo prechladnutie sa rozvíja pozvoľna. „Ak prechladnutie nie je komplikované ďalšou infekciou, ochorenie má spravidla iba mierny priebeh. Naopak, chrípka často býva vážnym ochorením, ktoré neradno podceňovať,“ priblížili odborníci.
Chrípku sprevádzajú vysoká horúčka či zimnica, bolesť hlavy, svalov, kĺbov a očí. Prítomná je aj bolesť a pálenie hrdla až problémy s prehĺtaním, suchý kašeľ či extrémna únava. Zriedkavé je kýchanie, často je bez nádchy.
Prechladnutie sa naopak prejavuje častým kýchaním, miernym kašľom a bolesťou hrdla, ktorá spravidla do dvoch dní ustúpi. Teplota býva len mierne zvýšená alebo chýba úplne. Hlieny sú spočiatku vodnaté a neskôr hustnú.
V diagnostike sa všeobecní lekári orientujú podľa typických príznakov chrípky a s ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu. „V prípade potreby lekár môže zvážiť aj výter z nosohltana, ktorý sa laboratórne vyšetrí na prítomnosť chrípkového vírusu,“ dodal ÚVZ.