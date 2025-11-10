Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. novembra 2025 o 16:36
Čas čítania 0:57
Zdenka Hvolková

Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“

Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“
Zdroj: Instagram/Kim Kardashian
Právničkou sa mala stať už tento mesiac, plány jej prekazila neúspešná skúška. Na Instagrame priznala, že test nezvládla.

Kim Kardashian (45) sa napokon nestala právničkou tak skoro, ako plánovala. Na Instagrame priznala, že nezvládla kalifornskú advokátsku skúšku, hoci bola podľa vlastných slov „veľmi blízko k úspechu“.

„Ešte nie som právnička. Len hrám veľmi dobre oblečenú právničku v televízii,“ napísala s nadhľadom, odkazujúc na svoju novú úlohu v seriáli All’s Fair od Ryana Murphyho.

Kim sa však nevzdáva. „Šesť rokov študujem právo a nevzdám sa, kým skúšku nespravím. Žiadne skratky, žiadne výhovorky - len viac učenia a odhodlania,“ dodala.

Kim Kardashian West.
Kim Kardashian West. Zdroj: Instagram/Kim Kardashian
Zakladateľka značky SKIMS začala svoju právnickú cestu v roku 2018 a v Kalifornii študuje prostredníctvom alternatívneho programu právneho učňa, ktorý umožňuje stať sa advokátom aj bez absolvovania právnickej fakulty. V minulosti už musela absolvovať tzv. baby bar, ktorý po troch neúspešných pokusoch zvládla v roku 2021.

Jej právne ambície ovplyvnil aj jej otec, Robert Kardashian, známy obhajca O. J. Simpsona. Kim sa v posledných rokoch angažovala v oblasti reformy trestného súdnictva - pomohla napríklad pri prepustení Alice Marie Johnson, ktorá dostala doživotie za drogový delikt.

Kim Kardashian SKIMS.
Kim Kardashian SKIMS. Zdroj: Instagram/@kimkardashian

Zlyhanie vníma ako motiváciu. „Zlyhanie nie je pád, je to palivo. Bola som tak blízko, že ma to len viac ženie dopredu,“ napísala v príspevku.

Kardashian nedávno v talkshow The Graham Norton Show prezradila, že sa na kariéru právničky teší a možno sa o pár rokov „úplne rebranduje“. Zatiaľ to však vyzerá, že si bude musieť ešte nejaký čas opakovať paragrafy a v televízii ďalej hrať právničku, kým sa ňou naozaj stane.

KIM KARDASHIAN
