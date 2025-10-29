Kim Kardashian poskytla aktuálne informácie o svojom zdraví po tom, čo v upútavke na siedmu sériu reality šou The Kardashians prezradila, že jej diagnostikovali „malú aneuryzmu“ v mozgu – podľa lekárov spôsobenú stresom.
Počas vystúpenia v relácii Good Morning America 45-ročná zakladateľka značky SKIMS povedala:
„Uvidíte v ďalšej epizóde, že som absolvovala skenovanie. Potom som musela podstúpiť množstvo ďalších mozgových vyšetrení v nemocnici Cedars[-Sinai] s celým tímom,“ uviedla. „Sledujte budúci týždeň, ale všetko dobre dopadlo.“
Kardashian zároveň zdôraznila dôležitosť starostlivosti o zdravie: „Je dobré chodiť na preventívne prehliadky, vždy si všetko skontrolovať. Zdravie je bohatstvo a treba byť opatrný vo všetkom, čo robíte.“
V čase diagnózy čelila stresu zo skúšok na advokátsku komoru, súdneho prípadu v Paríži po ozbrojenej lúpeži z roku 2016 a rozvodu s bývalým manželom Kanyem Westom. „Som rada, že je to za mnou,“ povedala v upútavke. „Môj ex bude súčasťou môjho života navždy – máme spolu štyri deti.“
Kim a Kanye sa vzali v roku 2014, rozviedli sa v roku 2021 a majú štyri deti: North (12), Sainta (9), Chicago (7) a Psalma (6).
V októbrovom rozhovore pre podcast Call Her Daddy priznala, že manželstvo bolo náročné:
„Ľudia môžu povedať, že tam boli signály, ktoré som možno ignorovala... Keď má niekto prvý psychický kolaps, chcete byť oporou, pomôcť mu a byť pri ňom,“ vysvetlila. Dodala však, že Kanye „nebol ochotný robiť zmeny“, čo robilo vzťah „toxickým“.
Nie je zatiaľ jasné, či Kim Kardashian podstúpila liečbu.