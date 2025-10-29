Kategórie
dnes 29. októbra 2025 o 17:08
Čas čítania 1:03
Michaela Kedžuchová

Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky"

Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“
Zdroj: Kardashians / Hulu
Kim Kardashian poskytla aktuálne informácie o svojom zdraví po tom, čo v upútavke na siedmu sériu reality šou The Kardashians prezradila, že jej diagnostikovali „malú aneuryzmu“ v mozgu – podľa lekárov spôsobenú stresom.

Počas vystúpenia v relácii Good Morning America 45-ročná zakladateľka značky SKIMS povedala:

„Uvidíte v ďalšej epizóde, že som absolvovala skenovanie. Potom som musela podstúpiť množstvo ďalších mozgových vyšetrení v nemocnici Cedars[-Sinai] s celým tímom,“ uviedla. „Sledujte budúci týždeň, ale všetko dobre dopadlo.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Good Morning America (@goodmorningamerica)

Kardashian zároveň zdôraznila dôležitosť starostlivosti o zdravie: „Je dobré chodiť na preventívne prehliadky, vždy si všetko skontrolovať. Zdravie je bohatstvo a treba byť opatrný vo všetkom, čo robíte.“

kardashian kim
Zdroj: Kardashians / Hulu
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom 24. októbra 2025 o 18:41

V čase diagnózy čelila stresu zo skúšok na advokátsku komoru, súdneho prípadu v Paríži po ozbrojenej lúpeži z roku 2016 a rozvodu s bývalým manželom Kanyem Westom. „Som rada, že je to za mnou,“ povedala v upútavke. „Môj ex bude súčasťou môjho života navždy – máme spolu štyri deti.“

Kanye West North West
Zdroj: Instagram (Kanye West)

Kim a Kanye sa vzali v roku 2014, rozviedli sa v roku 2021 a majú štyri deti: North (12), Sainta (9), Chicago (7) a Psalma (6).

V októbrovom rozhovore pre podcast Call Her Daddy priznala, že manželstvo bolo náročné:
„Ľudia môžu povedať, že tam boli signály, ktoré som možno ignorovala... Keď má niekto prvý psychický kolaps, chcete byť oporou, pomôcť mu a byť pri ňom,“ vysvetlila. Dodala však, že Kanye „nebol ochotný robiť zmeny“, čo robilo vzťah „toxickým“.

Podľa Mayo Clinic sú mozgové aneuryzmy pomerne bežné a väčšina z nich nie je nebezpečná, pokiaľ neprasknú. Ak však dôjde k prasknutiu, spôsobí to krvácanie do mozgu – tzv. hemoragickú mozgovú príhodu – a vyžaduje si okamžitú liečbu. V mnohých prípadoch sa aneuryzmy odhalia náhodne pri iných vyšetreniach.

Nie je zatiaľ jasné, či Kim Kardashian podstúpila liečbu.

KANYE WEST KIM KARDASHIAN ROZVODY A ROZCHODY ZDRAVIE
