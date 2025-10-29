Na slovenského rapera po výlete na Mount Everest prišla kritika aj zo zahraničia.
„Kto ti dal právo zničiť Everest?“ píše na svojom Instagrame Adhikari Madhav.
Sme smutní a nahnevaní. Kamene pri Everest Base Campe boli poškodené farbou a nápismi – s podpisom páchateľa: @separ__dms. Toto nie je umenie. Toto je neúcta – k hore, k prírode, k miestnym komunitám a ku všetkým, ktorí si Himaláje vážia.
Adhikari Madhav vystupuje na Instagrame pod menom @everestbasecamptrek a je sprievodcom, ktorého sleduje takmer 200-tisíc ľudí. Adhikari nezverejnil na svojom profile len jeden, ale hneď dva príspevky, v ktorých vyjadril pohoršenie nad konaním slovenského rapera Separa.
Zároveň vyzval aj nepálsku vládu, aby pri Base Campe vytvorila trvalú, udržateľnú tabuľu – vyrobenú miestnymi obyvateľmi, s rešpektom k posvätnosti hory, podobne ako na Kilimandžáre. Influencer taktiež vyzýval ľudí, aby nahlásili Separov instagramový účet.
Ako sme ťa už informovali, Separ sa k celej situácii vyjadril už v čase, keď sa na neho začala valiť kritika zo strany Doroty Nvotovej. Separ viackrát zdôraznil, že na kameň nenasprejoval nič nové, iba jednoducho obtiahol starý nápis, aby bol lepšie viditeľný. Taktiež spomenul, že ľudia sa pri nápise teraz nadšene fotia.
Na druhý kúsok graffiti, ktorý Separ nasprejoval na malú búdu s náradím, mal raper povolenie od majiteľa. Na Instagrame sa Separ Nvotovej vysmial potom, čo zdieľala príspevok s informáciou, že sa miestni snažili nápis odstrániť šmirgľom. Zároveň vytváral príklady ikonických grafitov, ktoré sa v minulosti objavili v Himalájach – taktiež s dovolením miestnych.