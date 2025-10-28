Kategórie
dnes 28. októbra 2025 o 19:26
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová TASR

Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie

Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie
Zdroj: FOTO TASR/Marko Erd
Amazon zruší až 14 000 pracovných miest.

Internetový gigant Amazon v utorok oznámil, že plánuje zrušiť približne 14 000 pracovných miest v rámci reorganizácie, ktorá súvisí so zvýšenými investíciami do umelej inteligencie, píše TASR.

Generálny riaditeľ Andy Jassy, ktorý od svojho nástupu v roku 2021 dôsledne pracuje na znižovaní nákladov, už v júni upozornil, že rozvoj generatívnej umelej inteligencie v nasledujúcich rokoch môže viesť k redukcii počtu zamestnancov.

Amazon aktuálne vyvíja viac než 1 000 služieb a aplikácií založených na AI, čo je len „malý zlomok“ z celkových plánov spoločnosti. O mesiac neskôr firma oznámila investície za niekoľko miliárd dolárov na rozšírenie cloudovej infraštruktúry a podporu inovácií v oblasti umelej inteligencie.

Generálny riaditeľ Amazonu v júni povedal: „Budeme potrebovať menej ľudí na vykonávanie dnešných prác a viac ľudí na vykonávanie iných typov prác.“ Amazon má celosvetovo približne 1,5 milióna zamestnancov, pričom zhruba 350 000 z nich pracuje v administratíve.

Amazon dodal, že zmeny budú zahŕňať zároveň prepúšťanie v niektorých oblastiach aj nové prijímanie v iných, pričom celkový počet zrušených pracovných miest dosiahne približne 14 000. Zamestnanci, ktorých sa zmeny dotknú, budú o tom informovaní ešte v priebehu utorka.

AMAZON UMELÁ INTELIGENCIA
