Amazon zruší až 14 000 pracovných miest.
Internetový gigant Amazon v utorok oznámil, že plánuje zrušiť približne 14 000 pracovných miest v rámci reorganizácie, ktorá súvisí so zvýšenými investíciami do umelej inteligencie, píše TASR.
Generálny riaditeľ Andy Jassy, ktorý od svojho nástupu v roku 2021 dôsledne pracuje na znižovaní nákladov, už v júni upozornil, že rozvoj generatívnej umelej inteligencie v nasledujúcich rokoch môže viesť k redukcii počtu zamestnancov.
Amazon aktuálne vyvíja viac než 1 000 služieb a aplikácií založených na AI, čo je len „malý zlomok“ z celkových plánov spoločnosti. O mesiac neskôr firma oznámila investície za niekoľko miliárd dolárov na rozšírenie cloudovej infraštruktúry a podporu inovácií v oblasti umelej inteligencie.
Generálny riaditeľ Amazonu v júni povedal: „Budeme potrebovať menej ľudí na vykonávanie dnešných prác a viac ľudí na vykonávanie iných typov prác.“ Amazon má celosvetovo približne 1,5 milióna zamestnancov, pričom zhruba 350 000 z nich pracuje v administratíve.
Amazon dodal, že zmeny budú zahŕňať zároveň prepúšťanie v niektorých oblastiach aj nové prijímanie v iných, pričom celkový počet zrušených pracovných miest dosiahne približne 14 000. Zamestnanci, ktorých sa zmeny dotknú, budú o tom informovaní ešte v priebehu utorka.