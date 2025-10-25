Kategórie
dnes 25. októbra 2025 o 13:26
Čas čítania 0:59
TASR

Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste

Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Zdroj: Unsplash/Emiliano Vittoriosi
Poľština je podľa výskumu najlepším jazykom na zadávanie príkazov pre AI.

Poľský jazyk sa podľa výskumu americkej Marylandskej univerzity v Baltimore a spoločnosti Microsoft ukázal ako najpresnejší pri zadávaní príkazov umelej inteligencii. V medzinárodnom porovnaní 26 jazykov získal prvé miesto pred francúzštinou a taliančinou, zatiaľ čo angličtina skončila až šiesta. Výsledky boli zverejnené v rámci nového benchmarku OneRuler, ktorý testuje schopnosť veľkých jazykových modelov (LLM) spracovávať dlhé textové vstupy.

Podľa autorov štúdie „One ruler to measure them all: Benchmarking multilingual long-context language models“ (Jedno kritérium pre všetky jazyky: Meranie viacjazyčných modelov s dlhým kontextom – pozn. red.) poľština dosiahla priemernú úspešnosť 88 %, zatiaľ čo angličtina necelých 84 %. Modely AI pritom zvyčajne trénujú na najväčšom množstve dát práve v angličtine a čínštine, no čínsky jazyk sa v rebríčku umiestnil s výsledkom 62 % až na štvrtom mieste od konca.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @profil_rozrywkowy

Skúmali to na siedmich typoch úloh

Skúmanie prebiehalo na siedmich typoch úloh, rozdelených do kategórií vyhľadávania a agregácie, s kontextami od 8-tisíc do 128-tisíc tokenov. Výskumníci zistili, že čím je kontext dlhší, tým sa viac prehlbuje rozdiel vo výkonnosti medzi tzv. vysokozdrojovými jazykmi, ako sú európske, a nízkozdrojovými, ako swahilčina či sothčina. Rozdiel sa zvýšil z 11 na 34 % pri najdlhších textoch.

Napriek relatívne obmedzenému množstvu dát, na ktorých sa veľké jazykové modely učia po poľsky, dosahujú v tomto jazyku vyššiu presnosť odpovedí, menej chýb a lepšie výsledky pri analýze rozsiahlych dokumentov. Autori štúdie uviedli, že poľština sa ukázala ako najvhodnejší jazyk na tzv. promptovanie - zadávanie dlhých a komplexných otázok AI.

chat gpt
Zdroj: Unsplash/Mojahid Mottakin
CHAT GPT UMELÁ INTELIGENCIA
Viac z Zaujímavosti

