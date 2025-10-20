- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Zatiaľ čo v Amerike nikotínové špáradlá predávajú už roky, v našich končinách ide o úplnú novinku. Aby som zistil, v čom spočívajú ich výhody oproti klasickým nikotínovým produktom a či sú bezpečné, rozhodol som sa ich vyskúšať.
Žiadny smrad z cigariet, mraky dymu z vapovania ani nepríjemné pálenie ďasien po žuvacom tabaku. To sľubuje užívateľom svojho produktu slovenská spoločnosť Dante, ktorá priniesla na domáci trh ochutené nikotínové špáradlá.
Aké normy a certifikácie musia spĺňať a ako ich vyrábajú, mi priblížil CEO firmy Dante, Adam Kudlička:
„Výrobný proces je veľmi jednoduchý. Pomiešame nikotín s glycerínom – základnou zložkou, ktorá zabezpečuje vstrebávanie nikotínu, a s potravinárskou arómou. Drevené špáradlá necháme nasiaknuť touto zmesou a potom ich usušíme. Celá veda spočíva v tom, že musíme vedieť, ako dlho necháme špáradlá ponorené v tekutine, aby po vysušení obsahovali presne 3 alebo 5 miligramov nikotínu.“
Podľa výrobcu môžu byť špáradlá „výbornou pomôckou“, keď chce človek skončiť s fajčením alebo vapovaním. Či skutočne môžu fungovať ako podporný nástroj v boji so závislosťou od nikotínu, som konzultoval aj s odborníkom z Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomírom Okruhlicom. Lekár je však voči tomu skeptický.
„Pokiaľ nikotínové produkty neschválila kompetentná zdravotnícka organizácia, ktorou je v Európskej únii European Medical Agency a na Slovensku ŠÚKL, nie je od výrobcu korektné, aby ich ponúkal na liečbu závislosti od nikotínu,“ hovorí Ľubomír Okruhlica.
