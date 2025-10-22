OpenAI prichádza s novým prehliadačom, ktorý si už teraz môžu vyskúšať používatelia zariadení Apple.
Zakladateľ ChatGPT, spoločnosť OpenAI, predstavila webový prehliadač s umelou inteligenciou, ktorým chce konkurovať Googlu, prevádzkovateľovi najpopulárnejšieho prehliadača na svete – Chrome.
Ako informuje BBC, nový prehliadač s názvom ChatGPT Atlas odstránil adresný riadok, ktorý je kľúčovým prvkom vyhľadávania. Generálny riaditeľ Sam Altman uviedol, že prehliadač bol „postavený okolo ChatGPT“, keď ho firma v utorok sprístupnila pre operačný systém macOS od Apple.
Príchod prehliadača Atlas prichádza v čase, keď sa OpenAI snaží nájsť nové spôsoby, ako speňažiť svoju masívnu investíciu do umelej inteligencie (AI) a využiť narastajúcu používateľskú základňu.
OpenAI uviedla, že Atlas ponúkne aj platený režim s AI agentom, ktorý bude vyhľadávať informácie automaticky za používateľa. Tento režim bude dostupný len pre predplatiteľov ChatGPT Plus. Agent využíva chatbot na „zlepšenia, ktoré ho robia rýchlejším a užitočnejším tým, že pracuje s vaším kontextom prehliadania“.
Spoločnosť zároveň oznámila viacero nových partnerstiev, ktoré majú prilákať používateľov k jej online službám – vrátane spoluprác s e-shopmi ako Etsy a Shopify, ako aj rezervačnými službami ako Expedia a Booking.com.
Na vývojárskej konferencii DevDay začiatkom tohto mesiaca Sam Altman oznámil, že ChatGPT dosiahol 800 miliónov aktívnych používateľov týždenne, čo je dvojnásobok oproti 400 miliónom vo februári, podľa údajov výskumnej firmy Demandsage.
Výzva zo strany OpenAI prichádza rok po tom, čo bol Google označený za nelegálneho monopolistu v oblasti online vyhľadávania. V nedávnom rozhodnutí, ktoré malo obmedziť Google v jeho dominancii, súd neprikázal spoločnosti oddeliť prehliadač Chrome – hoci to americké ministerstvo spravodlivosti požadovalo.
Stále viac používateľov internetu využíva na vyhľadávanie odpovedí a odporúčaní veľké jazykové modely (LLMs), ako je ChatGPT. Výskumná firma Datos uviedla, že k júlu 2025 smerovalo 5,99 % vyhľadávaní z desktopových prehliadačov na LLMs – čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.
Google taktiež masívne investuje do umelej inteligencie a už viac než rok uprednostňuje AI-generované odpovede vo svojich výsledkoch vyhľadávania.