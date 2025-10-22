Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. októbra 2025 o 8:54
Čas čítania 1:11
TASR

AI asistenti ako ChatGPT sú nedôveryhodní. Chybujú približne v polovici prípadov, tvrdí nová štúdia

AI asistenti ako ChatGPT sú nedôveryhodní. Chybujú približne v polovici prípadov, tvrdí nová štúdia
Zdroj: Unsplash/Solen Feyissa
Zo štyroch asistentov vyšiel najhoršie Gemini.

Asistenti umelej inteligencie (AI), ako napríklad ChatGPT, robili chyby približne v polovici prípadov, keď dostali otázku na spravodajské udalosti, vyplýva z rozsiahlej štúdie európskych verejnoprávnych vysielateľov zverejnenej v stredu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

chat gpt opean ai
Zdroj: Unsplash/Emiliano Vittoriosi

Medzi chyby patrila zámena správ s paródiou či humorom, nesprávne uvádzanie dátumov alebo vymýšľanie si udalostí.

Správa Európskej vysielacej únie (EBU) sa zamerala na štyroch používaných asistentov AI: ChatGPT od OpenAI, Copilot od Microsoftu, Gemini od Googlu a Perplexity.

Testovanie sa konalo koncom mája a začiatkom júna a zapojilo sa doň 22 verejnoprávnych médií z 18 prevažne európskych krajín, ktoré asistentom AI položili rovnaké otázky týkajúce sa spravodajstva.

Celkovo 45 percent všetkých odpovedí generovaných AI malo „aspoň jeden zásadný problém“ bez ohľadu na jazyk alebo krajinu pôvodu, uvádza sa v správe EBU. Každá piata odpoveď „mala závažné problémy s presnosťou, vrátane vymyslených detailov a zastaraných informácií“.

Zo štyroch asistentov vyšiel najhoršie Gemini, u ktorého sa preukázali významné problémy v 76 percentách odpovedí, čo je viac než dvojnásobok oproti ostatným asistentom. Zistilo sa, že Gemini podal slabý výkon pri získavaní informácií.

Jedným z najčastejších problémov v 3 000 odpovediach boli zastarané informácie. Na otázku „Kto je pápež?“ ChatGPT, Copilot a Gemini v odpovedi pre rôzne médiá uviedli: „František“, hoci ten bol v tom čase už mŕtvy a nahradil ho Lev XIV.

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. Zdroj: tasr

„Asistenti AI stále nie sú spoľahlivým spôsobom prístupu k správam a ich konzumácie,“ povedali Jean Philip De Tender, zástupca generálneho riaditeľa EBU, a Pete Archer, vedúci oddelenia pre AI v britskej stanici BBC.

Napriek týmto nedostatkom slúžia asistenti AI na získavanie informácií čoraz častejšie, najmä mladými ľuďmi. Podľa správy, ktorú v júni zverejnil Reuters Institute, ich každý týždeň na získavanie súhrnov správ využíva 15 percent ľudí mladších ako 25 rokov.

Štúdia zverejnená v stredu je prvou tohto rozsahu.

CHAT GPT UMELÁ INTELIGENCIA
