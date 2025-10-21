Denise Bacon si počas operácie mozgu zahrala na klarinete a okamžite pocítila rozdiel. Ukázala, že hudbou „prekonala“ Parkinsonovu chorobu.
Dôchodkyňa Denise Bacon si po rokoch obmedzení spôsobených Parkinsonovou chorobou opäť zahrala na klarinete, a to priamo počas operácie, píše BBC.
@yahoouk A Parkinson's patient has been able to play her clarinet again after five years, thanks to surgery. Denise Bacon, 56, underwent deep brain stimulation (DBS), which sends impulses to the brain to control involuntary movements. This can relieve some Parkinson’s symptoms, including tremor, stiffness and slowness of movement. Ms Bacon was awake during the four-hour operation at King’s College London, and she played her clarinet to measure how effective DBS was. She showed instant improvements in her clarinet-playing skills, leaving neurosurgery professor Keyoumars Ashkan and his team “delighted.” Ashkan called DBS “one of the most effective, evidence-based and long-lasting therapies." #parkinsonsdisease #parkinsons #kingscollegehospital #clarinet #deepbrainstimulation #uknews ♬ original sound - Yahoo UK
Počas štyri hodiny trvajúcej operácie v King’s College Hospital jej profesor Keyoumars Ashkan implantoval do mozgu elektródy v rámci hlbokej mozgovej stimulácie (DBS), pričom žena zostala pri vedomí. Keď lekári stimuláciu spustili, Denise dokázala okamžite hrať na klarinete – aktivita, ktorú kvôli chorobe musela roky obmedzovať.
Po zapnutí stimulácie pocítila okamžité zlepšenie pohyblivosti prstov, čo jej umožnilo bez problémov hrať na klarinete. Denisa priznala, že hneď ako začala stimulácia, jej pravá ruka sa pohybovala oveľa ľahšie a mohla tak hrať. „Spomínam si, že po aplikácii stimulácie sa mi pravá ruka pohybovala oveľa ľahšie, čo zase zlepšilo moju schopnosť hrať na klarinete, z čoho som mala veľkú radosť,“ prezradila.
Pre ženu, ktorá roky zápasila s Parkinsonovou chorobou, to bol okamih čistej radosti. Zákerná choroba jej predtým sťažovala chôdzu, plávanie, tanec aj hru na hudobný nástroj. „Už teraz pociťujem zlepšenie v schopnosti chodiť a teším sa, až sa vrátim do bazéna a na tanečný parket, aby som zistila, či sa zlepšili aj moje schopnosti v týchto oblastiach.“