Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. októbra 2025 o 19:12
Čas čítania 1:11
Sofia Angušová

VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie

VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie
Zdroj: TikTok/@yahoouk
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Denise Bacon si počas operácie mozgu zahrala na klarinete a okamžite pocítila rozdiel. Ukázala, že hudbou „prekonala“ Parkinsonovu chorobu.

Dôchodkyňa Denise Bacon si po rokoch obmedzení spôsobených Parkinsonovou chorobou opäť zahrala na klarinete, a to priamo počas operácie, píše BBC.

@yahoouk A Parkinson's patient has been able to play her clarinet again after five years, thanks to surgery. Denise Bacon, 56, underwent deep brain stimulation (DBS), which sends impulses to the brain to control involuntary movements. This can relieve some Parkinson’s symptoms, including tremor, stiffness and slowness of movement. Ms Bacon was awake during the four-hour operation at King’s College London, and she played her clarinet to measure how effective DBS was. She showed instant improvements in her clarinet-playing skills, leaving neurosurgery professor Keyoumars Ashkan and his team “delighted.” Ashkan called DBS “one of the most effective, evidence-based and long-lasting therapies." #parkinsonsdisease #parkinsons #kingscollegehospital #clarinet #deepbrainstimulation #uknews ♬ original sound - Yahoo UK
Odporúčané
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať 21. októbra 2025 o 8:28

Počas štyri hodiny trvajúcej operácie v King’s College Hospital jej profesor Keyoumars Ashkan implantoval do mozgu elektródy v rámci hlbokej mozgovej stimulácie (DBS), pričom žena zostala pri vedomí. Keď lekári stimuláciu spustili, Denise dokázala okamžite hrať na klarinete – aktivita, ktorú kvôli chorobe musela roky obmedzovať.

Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje 20. októbra 2025 o 17:00

Po zapnutí stimulácie pocítila okamžité zlepšenie pohyblivosti prstov, čo jej umožnilo bez problémov hrať na klarinete. Denisa priznala, že hneď ako začala stimulácia, jej pravá ruka sa pohybovala oveľa ľahšie a mohla tak hrať. „Spomínam si, že po aplikácii stimulácie sa mi pravá ruka pohybovala oveľa ľahšie, čo zase zlepšilo moju schopnosť hrať na klarinete, z čoho som mala veľkú radosť,“ prezradila. 

Pre ženu, ktorá roky zápasila s Parkinsonovou chorobou, to bol okamih čistej radosti. Zákerná choroba jej predtým sťažovala chôdzu, plávanie, tanec aj hru na hudobný nástroj. „Už teraz pociťujem zlepšenie v schopnosti chodiť a teším sa, až sa vrátim do bazéna a na tanečný parket, aby som zistila, či sa zlepšili aj moje schopnosti v týchto oblastiach.“

Odporúčané
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole 21. októbra 2025 o 18:17
Odporúčané
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € 21. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi 21. októbra 2025 o 14:25
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DUŠEVNÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
Odporúčame
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
pred 3 hodinami
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
včera o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
včera o 17:00
Storky
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Lifestyle news
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie pred hodinou
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole pred 2 hodinami
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender pred 3 hodinami
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € pred 3 hodinami
Pes spôsobil požiar v dome, keď sa hral s batériou. Celú situáciu zachytila kamera dnes o 15:36
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi dnes o 14:25
Ani ochorenie ALS ho nezastavilo. Herec Eric Dane si po Euphorii zahrá postavu s jeho ochorením dnes o 13:32
Gleb odchádza, keď ešte spia. Big Boy po dlhšom čase prichádza s novým trackom „Nudle“ dnes o 12:17
H&M sa spojilo s ďalšou luxusnou značkou. Kolekcia s Glenn Martens prináša aristokraciu do bežného nosenia dnes o 11:06
Joea Jonasa obvinili z užívania kokaínu. Spevák reagoval na virálne video z koncertu dnes o 10:12
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Donald Trump Vláda Roberta Fica
Viac
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
pred 36 minútami
Slovákov zasiahli podvodné maily od „finančnej správy“. Takto ich môžeš jednoducho odhaliť
pred hodinou
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
Slovensko
dnes o 14:25
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
dnes o 14:25
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
dnes o 11:00
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
včera o 19:17
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať
dnes o 08:28
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
včera o 16:17
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
včera o 18:50
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
17. 10. 2025 17:00
Viac z Kultúra Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
pred 2 dňami
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
pred 3 dňami
Viac z Hudba Všetko
FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem“ (ROZHOVOR)
Slovensko
dnes o 14:00
Odporúčané
FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem“ (ROZHOVOR)
dnes o 14:00
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky
včera o 12:49
Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny
17. 10. 2025 11:14

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
pred 3 hodinami
Nenechaj si ujsť takúto príležitosť.
FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem“ (ROZHOVOR)
Odporúčané
FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem“ (ROZHOVOR)
dnes o 14:00
H&M sa spojilo s ďalšou luxusnou značkou. Kolekcia s Glenn Martens prináša aristokraciu do bežného nosenia
H&M sa spojilo s ďalšou luxusnou značkou. Kolekcia s Glenn Martens prináša aristokraciu do bežného nosenia
dnes o 11:06
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
dnes o 11:00
Legendárny Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Legendárny Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
dnes o 09:20
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 2 dňami
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
včera o 19:17
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
včera o 14:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 2 dňami
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
pred 2 hodinami
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 2 dňami
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 2 dňami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
17. 10. 2025 10:18
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 2 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia