V spojení so špeciálnymi okuliarmi s kamerou prenáša obraz priamo do mozgu a obnovuje zrak.
Lekári implantovali nevidiacim pacientom očný implantát, ktorý im umožnil znova čítať. Spolu so špeciálnymi okuliarmi s kamerou prenáša obraz priamo do ich mozgu a obnovuje tak centrálnu víziu práve u ľudí trpiacich ochorením, ktoré spôsobuje slepotu.
Výsledky tejto technológie sú ohromujúce. Z 32 pacientov dokázalo až 27 po zákroku opäť čítať. 70-ročná Sheila, mohla po rokoch znovu čítať a dokonca vypĺňať krížovky. Svoje pocity opísala slovami, že sa cíti „ako najšťastnejší človek na svete.“
Zákrok prebehol v londýnskej nemocnici Moorfields Eye Hospital. Chirurg Mahi Muqit, ktorý viedol britskú časť klinického skúšania, pre BBC povedal, že ide o „priekopnícku a život meniacu technológiu“.
Pacienti po zákroku používajú na čítanie špeciálne okuliare s rozšírenou realitou. Majú zabudovanú kameru, ktorá zachytáva obraz a posiela ho do malého počítača. V ňom umelá inteligencia spracúva údaje a premieňa ich na elektrické signály, ktoré následne prechádzajú bunkami sietnice do mozgu. Okuliare majú dokonca aj funkciu priblíženia, ktorá zväčšuje text a uľahčuje im čítanie.