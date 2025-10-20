Dvaja švajčiarski podnikatelia žalujú rapera o milión dolárov (asi 920-tisíc eur) za to, že im údajne nevrátil luxusné hodinky, ktoré si požičal počas Paris Fashion Weeku.
Podľa súdnych dokumentov mu muži menom Justo Obiang a Samir Gato mali požičať drahé hodinky s tým, že si ich raper vezme len na 30 dní. Ako zálohu vraj zanechal svoje vlastné hodinky, o ktorých tvrdil, že majú rovnakú hodnotu - približne milión dolárov.
Podľa žalobcov French Montana ich hodinky nikdy nevrátil a tie, ktoré nechal ako zálohu, sa ukázali byť falzifikátom. Preto naňho podali žalobu za podvod, neoprávnené obohatenie a konverziu majetku.
Montanov právnik Steve Haddad tvrdenia odmieta. Podľa neho nejde o žiadnu krádež, ale o bežnú obchodnú dohodu. „Môj klient prijal hodinky ako platbu za propagačné vystúpenia v Egypte, nešlo o žiadnu pôžičku,“ vyhlásil Haddad a dodal, že raper plánuje podať protižalobu.
Celý spor tak zatiaľ zostáva nejasný. French Montana má pred sebou ďalší právny boj, tentoraz nie o hudbu, ale o hodinky v hodnote milióna dolárov.