Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. októbra 2025 o 10:21
Čas čítania 0:26
Sofia Angušová

Motorka podpísaná pápežom našla nového majiteľa. Vydražili ju za 130 000 eur

Motorka podpísaná pápežom našla nového majiteľa. Vydražili ju za 130 000 eur
Zdroj: RM Sotheby's
V Mníchove sa vydražila motorka podpísaná pápežom Levom XIV. za 130 000 eur. Výťažok poputuje na charitu.

Motorka BMW R 18 Transcontinental, podpísaná pápežom Levom XIV., si počas sobotnej aukcie v Mníchove našla nového majiteľa. Počiatočná cena 30 000 eur rýchlo vystúpila na konečných 130 000 eur.

papez
Zdroj: RM Sotheby's

V septembri vo Vatikáne pápež Lev XIV. podpísal motorku. Motocykel priviezli do Vatikánu členovia motoristickej skupiny Jesus Bikers, ktorí prešli trojdňovou jazdou z Frankfurtu.

Dizajn motorky bol zjavne inšpirovaný oficiálnym vozidlom pápeža, tzv. papamobilom. Aukcia sa začala na 30 000 eur a rýchlo naberala na hodnote. Výťažok bude venovaný pápežským misijným spoločnostiam v Rakúsku a projektom pre deti na Madagaskare.

papez papez Pápež Lev XIV. Pápež Lev XIV.
Zobraziť galériu
(7)
Okrem konečnej ceny musí kupujúci uhradiť aj 20-percentný poplatok a 19-percentnú DPH z tohto poplatku, ako uvádza RM Sotheby’s.

PÁPEŽ
