V Mníchove sa vydražila motorka podpísaná pápežom Levom XIV. za 130 000 eur. Výťažok poputuje na charitu.
Motorka BMW R 18 Transcontinental, podpísaná pápežom Levom XIV., si počas sobotnej aukcie v Mníchove našla nového majiteľa. Počiatočná cena 30 000 eur rýchlo vystúpila na konečných 130 000 eur.
V septembri vo Vatikáne pápež Lev XIV. podpísal motorku. Motocykel priviezli do Vatikánu členovia motoristickej skupiny Jesus Bikers, ktorí prešli trojdňovou jazdou z Frankfurtu.
Dizajn motorky bol zjavne inšpirovaný oficiálnym vozidlom pápeža, tzv. papamobilom. Aukcia sa začala na 30 000 eur a rýchlo naberala na hodnote. Výťažok bude venovaný pápežským misijným spoločnostiam v Rakúsku a projektom pre deti na Madagaskare.
Okrem konečnej ceny musí kupujúci uhradiť aj 20-percentný poplatok a 19-percentnú DPH z tohto poplatku, ako uvádza RM Sotheby’s.