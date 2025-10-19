Britský denník The Express zostavil pomocou umelej inteligencie zoznam 30 najkrajších európskych miest, ktoré sú stále prehliadané.
V Európe sa v posledných rokoch veľmi rozšíril turizmus a veľa ľudí to vníma skôr negatívne ako pozitívne. Kvôli turistom sú drahšie potraviny, služby či nájmy a v niektorých prehnane navštevovaných mestách dokonca museli zakázať platformu Airbnb, informuje Express.co.uk.
Turistom sa už tiež nechce chodiť do preplnených miest, a tak vyhľadávajú menej známe lokality. Známy britský denník The Express zostavil pomocou umelej inteligencie zoznam 30 najkrajších európskych miest, ktoré sú stále prehliadané.
Prvé miesta patrili talianskej Bologni, belgickému Gentu či litovskému Vilniusu. Do rebríčka sa však dostalo aj druhé najväčšie slovenské mesto – Košice. Obsadilo úctyhodné 27. miesto, a to hlavne pre pešiu zónu, gotickú katedrálu a tiež nepreplnené ulice.
V rebríčku sa objavil aj český Olomouc, poľský Vroclav a rakúsky Graz.