Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. októbra 2025 o 15:33
Čas čítania 0:28
Katarína Jánošíková

Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto

Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
Zdroj: Tibor Czito/Press Trip Košice
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Britský denník The Express zostavil pomocou umelej inteligencie zoznam 30 najkrajších európskych miest, ktoré sú stále prehliadané.

V Európe sa v posledných rokoch veľmi rozšíril turizmus a veľa ľudí to vníma skôr negatívne ako pozitívne. Kvôli turistom sú drahšie potraviny, služby či nájmy a v niektorých prehnane navštevovaných mestách dokonca museli zakázať platformu Airbnb, informuje Express.co.uk.

Turistom sa už tiež nechce chodiť do preplnených miest, a tak vyhľadávajú menej známe lokality. Známy britský denník The Express zostavil pomocou umelej inteligencie zoznam 30 najkrajších európskych miest, ktoré sú stále prehliadané.

Prvé miesta patrili talianskej Bologni, belgickému Gentu či litovskému Vilniusu. Do rebríčka sa však dostalo aj druhé najväčšie slovenské mesto – Košice. Obsadilo úctyhodné 27. miesto, a to hlavne pre pešiu zónu, gotickú katedrálu a tiež nepreplnené ulice.

V rebríčku sa objavil aj český Olomouc, poľský Vroclav a rakúsky Graz.

košicepress trip košiceaugustin
Zdroj: Tibor Czito/Press Trip Košice
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KAM NA VÝLET – SLOVENSKO REBRÍČEK
Odporúčame
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
včera o 18:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
dnes o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
dnes o 17:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Storky
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Lifestyle news
V Ruži pre nevestu budú hľadať lásku bratia – dvojčatá. Český Bachelor chystá svetový unikát dnes o 18:49
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto dnes o 15:33
VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy dnes o 10:53
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali dnes o 10:00
Zomrel basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit. Sam Rivers mal iba 48 rokov dnes o 08:56
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia pred 2 dňami
Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku pred 2 dňami
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu pred 2 dňami
Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur pred 2 dňami
Manžel Lany Del Rey stále pracuje. Sprievodcom aligátorov neprestal byť ani po svadbe s popovou ikonou pred 2 dňami
Spravodajstvo
Autonehoda Donald Trump Požiar Krimi
Viac
Trump zdieľal bizarné AI video. S kráľovskou korunou hádže na protestujúcich výkaly zo stíhačky
dnes o 17:33
Hasiči zachránili psíka z horiaceho rodinného domu v Michalovciach. Požiar napáchal škodu vo výške 80 000 eur
dnes o 16:42
Iba 21-ročný mladík havaroval na luxusnom Maserati. Na D1 dostal šmyk, zanechal po sebe spúšť
dnes o 15:41

Viac z Kultúra

Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
V spolupráci
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
včera o 11:00
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
9. 10. 2025 17:23
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
pred 3 dňami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
14. 10. 2025 10:08
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
Hry
14. 10. 2025 16:00
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
14. 10. 2025 16:00
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
10. 10. 2025 9:00
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
Sex & Porno
dnes o 17:00
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
dnes o 17:00
28-ročný Adam žije v Miami, kde úspešne rozbehol OnlyFans platformu. V rozhovore nám povedal, aké je náročné tvoriť takýto obsah a ako to oznámil rodine.
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
refresher+
Odporúčané
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
dnes o 14:00
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
Odporúčané
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
dnes o 10:15
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
dnes o 10:00
Nemecký diskontný reťazec Woolwort otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku. Po Bratislave plánuje prísť aj do týchto miest
PR správa
Nemecký diskontný reťazec Woolwort otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku. Po Bratislave plánuje prísť aj do týchto miest
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
dnes o 07:00
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
Odporúčané
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
dnes o 10:15
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
včera o 18:00
Zomrel basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit. Sam Rivers mal iba 48 rokov
Zomrel basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit. Sam Rivers mal iba 48 rokov
dnes o 08:56
VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy
VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy
dnes o 10:53
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
13. 10. 2025 14:08
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Späť
Zdieľať
Diskusia