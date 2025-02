Milan plánuje testovať Airbnb na rok, aby vyhodnotil, či sa mu to oplatí. AI mu odporučila niekoľko spôsobov, ako minimalizovať nežiaduce situácie, ako sú krátkodobé prenájmy či problémy s nevhodnými hosťami.

Travel influencer Milan Bez Mapy sa na Instagrame fanúšikom na konci januára pochválil s novinkou. Kúpil investičný byt v Bratislave a následne ho spoločne s interiérovým štúdiom Dobrý interiér premenil na Airbnb. Chce, aby sa hostia v byte cítili uvoľnene, mali dobrý spánok či odpočinok, a aby si zároveň kvalitne užili návštevu Bratislavy.



Milan tvrdí, že ubytovanie má veľký vplyv na to, či sa ti mesto, kde práve si, zapáči alebo nie. „Po mnohých nociach strávených v hoteloch a Airbnb po celom svete sme spolu so štúdiom Dobrý interiér spojili sily a vytvorili pre turistov ubytovanie v Bratislave, ktoré v nich zanechá dobrý dojem z mesta aj Slovenska. Ideálne pre páriky, ktoré si idú užiť romantický víkend v Bratislave či prišli pozrieť futbalový zápas,“ hovorí pre Refresher.

V tomto článku si prečítaš: Čo ho šokovalo v turistických skupinách, kde si hostia píšu o Airbnb v Bratislave

Ako mu pomohla umelá inteligencia

Ako premýšľal nad cenami

Čo podľa neho musí spĺňať dobré Airbnb

Čo ho pri cestách na ubytovaní najviac sklame

Milan Bardún svojimi príspevkami už niekoľkokrát spôsobil na slovenskom internete virálny ošiaľ. Zdroj: Instagram/Milan Bez Mapy

Airbnb otestuje na rok

„Mať Airbnb nebol môj sen, ale keď som sa rozhodol kúpiť investičný byt, premýšľal som, ako ho čo najlepšie využiť. Zvažoval som aj klasický dlhodobý prenájom, no vzhľadom na jeho skvelú polohu blízko MHD, štadióna a ďalších atraktívnych miest, mi prišlo výhodnejšie ísť cestou Airbnb. Asi to prinesie viac, ako bežný nájom. Keďže ide o investičný byt, jeho hlavným cieľom je generovať zisk a Airbnb sa mi v tomto smere javí ako najlepšia voľba, uvidíme.“



Milan plánuje vyskúšať Airbnb na jeden rok a potom si všetko zanalyzuje. Prepočíta si náklady, časovú investíciu a zárobok, aby zhodnotil, či sa mu to oplatí.



„Od začiatku som išiel do toho s tým, že to musí na seba zarobiť, ideálne, ak by to zarobilo niečo navyše. Nastavil som ceny pomocou smart pricing, a teda Airbnb automaticky nastavuje cenu podľa toho, čo považuje za optimálnu pre daný trh. Zatiaľ si to hostia bookujú, a ak to pôjde takto ďalej, určite to prinesie aj nejaký zisk navyše.“

Nižšie si pozrieš aj ďalšie fotografie Milanovho Airbnb.

Čo je podľa Milana najväčšie sklamanie pri Airbnb ubytovaní?

Dizajn úplne zveril do rúk architektov. Chcel, aby bol byt útulný, príjemný a vzdušný, bez zbytočného zahltenia nábytkom. Zároveň si prial, aby dizajn ladil s architektúrou budovy. Ide o novostavbu, a preto chcel vytvoriť génia loci. „Keď človek obdivuje krásny exteriér bytovky, mal by plynulo prejsť do krásne zariadeného interiéru, kde to všetko spolu harmonicky ladí. Zvolil som jednoduchý, severský štýl s rovnými líniami, béžovými a sivými odtieňmi. Pôvodne som uvažoval o barovom pulte, no architekti ma upozornili, že by to zmenšilo priestor. Zaujímavé sú aj kuchynské kachličky, ktoré dodávajú interiéru špecifický charakter,“ dodáva.

Milan nezabúdal na detaily, ktoré sú pre neho ako hostiteľa veľmi dôležité. Každý návštevník má pripravenú fľašu vody a neobmedzené množstvo kávy. Sám totiž nemá rád, keď jej na ubytovaní nie je dostatok. „Na detailoch som nešetril, pretože práve tie sa nakoniec odrazia na celkovom hodnotení.“ Precestoval kus sveta, a tak sme sa ho opýtali, čo ho pri ubytovaní dokáže najviac sklamať. Pamätá si na nejaké konkrétne zážitky, ktoré ho negatívne zaskočili?