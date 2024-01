Youtuber Exploited prenajíma dizajnový byt na Airbnb: Z finančného hľadiska sa mi to oplatí, no bavia ma zážitky s hosťami (FOTO)

Exploited nám prezradil, že Airbnb sa z finančného hľadiska oplatí, aj keď záleží na mnohých faktoroch. Jeho však najviac bavia zážitky s hosťami.

Ak by si aj ty chcel v Bratislave stráviť pár dní v dizajnovom ubytovaní a ešte k tomu v byte známej osoby, „Explov“ byt nájdeš na Airbnb a stáť ťa bude 138 eur na dve noci. „Už od prvého momentu som sa v ňom dobre cítil. Často mám v Bratislave rodinu či kamošov a potrebujem ich niekde ubytovať. V bytoch, ktoré prenajímam na dlhodobé nájmy, to logicky nejde. Vedel som, že to bude mať veľmi veľa využití,“ hovorí pre Refresher Peter Altof, známy ako Exploited.

Oslovili sme aj architektov z platformy klub priateľov bývania, od ktorých byt kúpil. „Byt sme začali predávať, keď ešte prebiehal covid a začala sa vojna na Ukrajine. Ľudia boli celkom opatrní a trh s nehnuteľnosťami sa začal transformovať a stagnovať. Nebolo jednoduché prísť, obzvlášť s touto ponukou, na slovenský trh s realitami. Slováci sú ešte stále celkom konzervatívni, aj keď na ponuku boli zvedaví. Toto všetko tomu veľmi nepomáhalo a byt sme nevedeli predať,“ približuje nám Richard.

Po štyroch mesiacoch sa rozhodli, že ho stiahnu z realitného trhu a vyskúšajú Airbnb. Obdobie prečkali a zisťovali, aká je na byt spätná väzba. To sa nakoniec ukázalo ako výborné riešenie, pretože ľudia si byt obľúbili v podstate okamžite. Začal sa im plniť kalendár rezervácií. Exploited ich neskôr oslovil, lebo práve hľadal niečo, čo bude ponúkať ako Airbnb ubytovanie. Ako hovoria, bol to krásne rozbehnutý vlak, tak sa dohodli na predaji.

Zdroj: Foto: Matej Hakár/ Klub priateľov bývania/ Instagram @exploited

Z youtubera sa stal „superhostiteľ“

Na začiatok nám prezradil, že prenájmu bytov z hľadiska investícií sa venuje už dlhšie. „Ako investície som riešil len klasické nájomné byty. Keď som však uvidel tento byt, nedalo sa odolať. Bol už jemne zabehnutý na Airbnb, videl som, že ho ľudia bookujú. Vedel som si prepočítať nejaké výnosové percento a dávalo mi to zmysel. Zároveň som chcel mať takýto byt v portfóliu a vedel som, že to využijem aj na svoje projekty. Dá sa to využiť ako ateliér, viem to prenajímať, poskytnúť kamarátom, ak to potrebujú. Malo to veľký potenciál,“ hovorí Exploited pre Refresher.