Znamená to koniec jednej éry Antonyho Starra, ktorý viac ako šesť rokov pôsobil ako jeden z najväčších televíznych zloduchov.
Obľúbený akčný seriál The Boys končí svojou piatou sériou. V nadväznosti na to Starr zverejnil emotívnu rozlúčku so svojou postavou.
„Milujem tento seriál. A milujem túto postavu. Naozaj ju milujem. Bude mi chýbať ten príchod do práce, keď som vedel, o čo sa snažíme, ale nikdy som nevedel, kde sa na konci dňa ocitneme... len to, že sa budeme baviť a že to bude tvorivo nesmierne obohacujúce. Táto komplikovaná postava mi poskytla priestor na skúmanie a posúvanie hraníc spôsobom, ktorý som nikdy nečakal a vždy budem za túto skúsenosť vďačný.“
Svet superhrdinov bude pokračovať prostredníctvom spin-offov
Starr o Homelanderovi povedal, že to bol vrchol jeho kariéry. „Keď sme začínali, netušil som, čo príde,“ napísal. „Tento kolos opustil stanicu a nikdy sa nezastavil. Až na ten covid moment. Aha, a tie štrajky. Aj to bolo niečo nové. Ale okrem týchto dvoch prípadov sa nikdy nezastavil a smelo zanechal svoju stopu na televíznej scéne. Nič sa mu nevyrovná. Žije si svojím vlastným spôsobom.“
Zároveň sa poďakoval celému štábu, tvorcom a predovšetkým fanúšikom. „Vy ste krv života. Bez vás by sme to nedokázali. A naši fanúšikovia nemajú konkurenciu. Šialená láska k vám... a hlboká úcta k vášmu vkusu."
Nakrúcanie piatej série sa skončilo, môžeme sa na ňu tešiť niekedy na budúci rok. Medzitým na jeseň príde druhá séria Gen V, pripravuje sa aj The Boys: Mexico a potom prequel Vought Rising.