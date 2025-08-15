Kategórie
dnes 15. augusta 2025 o 15:48
Čas čítania 0:58
Ella Petrová

Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz

Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz
FILMY A SERIÁLY
Znamená to koniec jednej éry Antonyho Starra, ktorý viac ako šesť rokov pôsobil ako jeden z najväčších televíznych zloduchov.

Obľúbený akčný seriál The Boys končí svojou piatou sériou. V nadväznosti na to Starr zverejnil emotívnu rozlúčku so svojou postavou.

„Milujem tento seriál. A milujem túto postavu. Naozaj ju milujem. Bude mi chýbať ten príchod do práce, keď som vedel, o čo sa snažíme, ale nikdy som nevedel, kde sa na konci dňa ocitneme... len to, že sa budeme baviť a že to bude tvorivo nesmierne obohacujúce. Táto komplikovaná postava mi poskytla priestor na skúmanie a posúvanie hraníc spôsobom, ktorý som nikdy nečakal a vždy budem za túto skúsenosť vďačný.“

 
 
 
Zobraziť príspevok na Instagrame
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

Svet superhrdinov bude pokračovať prostredníctvom spin-offov

Starr o Homelanderovi povedal, že to bol vrchol jeho kariéry. „Keď sme začínali, netušil som, čo príde,“ napísal. „Tento kolos opustil stanicu a nikdy sa nezastavil. Až na ten covid moment. Aha, a tie štrajky. Aj to bolo niečo nové. Ale okrem týchto dvoch prípadov sa nikdy nezastavil a smelo zanechal svoju stopu na televíznej scéne. Nič sa mu nevyrovná. Žije si svojím vlastným spôsobom.“

Zároveň sa poďakoval celému štábu, tvorcom a predovšetkým fanúšikom. „Vy ste krv života. Bez vás by sme to nedokázali. A naši fanúšikovia nemajú konkurenciu. Šialená láska k vám... a hlboká úcta k vášmu vkusu."

the boys
Zdroj: Amazon Prime Video / propagační materiál

Nakrúcanie piatej série sa skončilo, môžeme sa na ňu tešiť niekedy na budúci rok. Medzitým na jeseň príde druhá séria Gen V, pripravuje sa aj The Boys: Mexico a potom prequel Vought Rising.

HERCI
Ella Petrová
Ella Petrová
Reporter
Všetky články
Zdroj: instagram.com
Náhľadový obrázok: Amazon Prime Video
