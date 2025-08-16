Jeho úlohou je znovu oživiť featherweight v UFC.
Losene Keita oznámil, že podpísal zmluvu s UFC. Keita patrí medzi najlepších featherweight bojovníkov mimo UFC. V OKTAGONe získal tituly v oboch váhových kategóriách – featherweight aj lightweight. Svojou technikou a KO víťazstvami si vybudoval reputáciu, jedinú porážku zaznamenal kvôli zraneniu.
„Už som porazil všetkých v Európe,“ vyhlásil Keita pre MMA Junkie. „Keď sa pozerám na featherweight zápasy, nie je to to, čo bývalo. Potrebujeme veľkú hviezdu, niekoho, kto dokáže vyvolať vzrušenie a priniesť zábavu. Moja úloha je znovu oživiť featherweight v UFC.“
Debut Keitu ešte oficiálne nepotvrdili, no bojovník dúfa, že prvý zápas ho bude čakať 6. septembra na podujatí UFC Fight Night v Paríži.
