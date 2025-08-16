Kategórie
dnes 16. augusta 2025 o 14:58
Čas čítania 0:55
Ella Petrová

„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!" Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy

„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy
KULTÚRA
Na internete kolujú nielen petície, prieskumy, ale aj reakcie českých politikov.

Po zrušení koncertu v Bratislave sa objavila informácia, že by sa mal Kanye West presunúť do Prahy. To vyvolalo vlnu nevôle, a preto ľudia spustili internetovú petíciu.

Dôvodom sú jeho kontroverzné vyjadrenia, kde opakovane vyjadril obdiv k Adolfovi Hitlerovi a zľahčoval nacistické zločiny. K tomu vydal pieseň s názvom "Heil H_tler" a predával oblečenie s hákovým krížom. Petícia už za 36 hodín nazbierala 10 000 podpisov.

Reakcie známych osobností

K situácii sa vyjadrili aj politici. Primátor Bohuslav Svoboda pre PrahaIn povedal: „V Prahe nie je miesto pre antisemitizmus ani pre obdiv k totalitným ideológiám.“ Dodal, že neexistuje žiadna požiadavka, aby Praha takýto koncert organizovala. „Ak by sme boli požiadaní, aby sme to urobili, neurobili by sme to.“

Bohuslav Svoboda
Zdroj: Profimedia/Jan Handrejch/Borgis

Podľa našich informácií sa proti vystúpeniu Kanyeho Westa v Prahe ohradil aj Jiří Pospíšil, jeden z mestských poslancov: „Som rozhodne proti tomu, aby Kanye West v Prahe vystúpil. Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“

K výpovediam Kanyeho Westa sa vyjadrilo viacero známych osobností, napríklad Emma Smetana, Miss Petty, Kapitán Demo a Renne Dang.

V rozhovore nám prezradili, či by vôbec šli na jeho koncert, keby sa presunul do Prahy. Odpovedali aj na to, čo si myslia o jeho popieraní holokaustu a nacistickej symbolike. Ich odpovede nám ukázali, kde je pre nich tá pomyselná "červená línia", ktorú už neprekročia.

 
 
 
Zobraziť príspevok na Instagrame
 
 
 

A post shared by REFRESHER Česká republika (@refreshercz)

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Ella Petrová
Ella Petrová
Reporter
Všetky články
Zdroj: prahain.cz
Náhľadový obrázok: Jeff Kravitz/FilmMagic
