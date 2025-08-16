Na internete kolujú nielen petície, prieskumy, ale aj reakcie českých politikov.
Po zrušení koncertu v Bratislave sa objavila informácia, že by sa mal Kanye West presunúť do Prahy. To vyvolalo vlnu nevôle, a preto ľudia spustili internetovú petíciu.
Dôvodom sú jeho kontroverzné vyjadrenia, kde opakovane vyjadril obdiv k Adolfovi Hitlerovi a zľahčoval nacistické zločiny. K tomu vydal pieseň s názvom "Heil H_tler" a predával oblečenie s hákovým krížom. Petícia už za 36 hodín nazbierala 10 000 podpisov.
Reakcie známych osobností
K situácii sa vyjadrili aj politici. Primátor Bohuslav Svoboda pre PrahaIn povedal: „V Prahe nie je miesto pre antisemitizmus ani pre obdiv k totalitným ideológiám.“ Dodal, že neexistuje žiadna požiadavka, aby Praha takýto koncert organizovala. „Ak by sme boli požiadaní, aby sme to urobili, neurobili by sme to.“
Podľa našich informácií sa proti vystúpeniu Kanyeho Westa v Prahe ohradil aj Jiří Pospíšil, jeden z mestských poslancov: „Som rozhodne proti tomu, aby Kanye West v Prahe vystúpil. Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“
K výpovediam Kanyeho Westa sa vyjadrilo viacero známych osobností, napríklad Emma Smetana, Miss Petty, Kapitán Demo a Renne Dang.
V rozhovore nám prezradili, či by vôbec šli na jeho koncert, keby sa presunul do Prahy. Odpovedali aj na to, čo si myslia o jeho popieraní holokaustu a nacistickej symbolike. Ich odpovede nám ukázali, kde je pre nich tá pomyselná "červená línia", ktorú už neprekročia.