Andrea založila biznis s Airbnb: Odkedy je krádež do 700 € len priestupok, máme problém. Ukradnú aj televízor (Rozhovor)

Andrea ako modelka skúsila život v Hong Kongu či New Yorku. Aj keď sa ešte občasne venuje tomuto odvetviu, založila si vlastný biznis a ľuďom spravuje Airbnb v Bratislave. Oplatí sa podľa nej prenajímať vlastný byt cez Airbnb?

Andrea Adámková sa profesionálne venovala modelingu. Do svojich 25 rokov si vyskúšala žiť a pracovať v Hong Kongu, ale aj v New Yorku. Neskôr jej kroky viedli do Milána, no rozhodla sa, že sa vráti do Bratislavy. Potom pracovala v realitách aj marketingu, nakoniec si založila vlastný biznis Fierce Homes.

Dnes sa stará klientom o byty, ktoré sa rozhodli speňažiť prostredníctvom Airbnb. Jej služby zahŕňajú všetko potrebné na to, aby sa klient o nič nemusel starať. „Sú to väčšinou ľudia, ktorí majú viac nehnuteľností. Buď bývajú na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ hovorí pre Refresher Andrea.

V tomto článku si prečítaš: Či sa oplatí z finančného hľadiska dať svoj byt na Airbnb.

Koľko má pod svojou firmou bytov a aká je jej provízia.

Ako čoraz viac kradnú.

Čo všetko jej služby zahŕňajú a kto sú jej klienti.

Podnikať v takejto oblasti je ťažšie, ako si myslela na začiatku. „Keď som riešila v hlave víziu spravovania Airbnb myslela som si, že budem len fotiť krásne fotky bytov a odpisovať hosťom na správy. Realita je úplne niekde inde. Celý týždeň behám s plnými taškami toaletného papiera či iných vecí do každého jedného bytu,“ dodáva so smiechom.

O tom, že to vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou svedčia aj nedávne nepríjemné skúsenosti, s ktorými sa stretáva čoraz častejšie. Podľa slov Andrei pravdepodobne v bytoch kradnú organizované skupiny. Ako začínala? Ako sa jej darí dnes? Čo ľudia z bytov kradnú a aký najväčší bordel hostia nechali sa dočítaš v rozhovore.

Andrea, koľko bytov musíš spravovať, aby ti tento biznis vynášal dobre?

Povedala by som, že aspoň 5 bytov. Je to však ťažké takto zovšeobecniť, pretože každý byt je iný a vie generovať iné peniaze.

Kto sú tvoji klienti?

Väčšinou ide o ľudí, ktorí vlastnia viacero nehnuteľností, ktoré sami nevyužívajú, alebo žijú v zahraničí. Chcú, aby ich nehnuteľnosti boli profesionálne spravované a v dobrom stave. Majú úplnú dôveru, že všetko funguje tak, ako má, aj keď sú mimo krajiny, a práve preto využívajú moje služby.



Mojimi klientmi sú aj ľudia, ktorí uprednostňujú krátkodobý prenájom na Airbnb pred dlhodobým prenájmom. Napríklad mám klientov z Košíc, ktorí byt v Bratislave potrebujú využívať niekoľkokrát do mesiaca. Moja služba im umožňuje efektívne splniť túto potrebu. Byt je pod kontrolou a zároveň im prináša zisk z krátkodobého prenájmu. Niektorí klienti sú priamo z Bratislavy a vlastnia viacero bytov, ktoré takto prenajímajú.



Toto je typický profil klienta. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia žijúci v zahraničí, ktorí tiež preferujú krátkodobý prenájom. Dôvodom je, že si chcú ponechať možnosť bývať vo svojom byte, keď sa občas vrátia na Slovensko.





Oplatí sa to pre tých ľudí z pohľadu zisku?

Airbnb stále prináša vyšší zisk ako klasický dlhodobý prenájom. Kľúčovými faktormi sú však lokalita a kapacita bytu, teda koľko ľudí sa tam pohodlne zmestí.