Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Notino.
dnes 13. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 4:46
Kristína Czakóová

Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?

MÓDA PARFUMY WISHLIST
Je to ako Tinder s vôňami.

„Privoňaj a nájdi svoju lásku za dve minúty.“ Privítal ma nadpis na nenápadnom zariadení v rohu predajne Notino v bratislavskej Eurovea. Air Parfums funguje ako taká zoznamka medzi vôňami. Postupne skúšaš jednotlivé zložky, ktoré sa v parfumoch používajú, až kým nenájdeš svoj match.

Obvykle preferujem unisexové vône (nemám problém si kúpiť ani pánsky parfum) s nejakou kombináciou citrusov, bergamotu, tabaku, vanilky, korenia, rumu či santalového dreva. Inak povedané, mám rada harmonickú kombináciu sviežosti a zemitých tónov. Bola som preto zvedavá, aký bude výsledok a či sa o sebe dozviem niečo nové.

Ako funguje výber vône na mieru

Najprv je potrebné zadefinovať, aký typ parfumu hľadáš – mužský, ženský alebo unisex. Ja som si zvolila poslednú možnosť. Potom prejdeš na test jednotlivých zložiek. Vône skúšaš postupne v rámci tzv. rodín (hlavná vôňa) – pikantný citrus, svieža aróma, ružový kvet, exotický kvet, žiarivé drevo, cyprusové, tajomný orient, zmyselná koža.

V rámci každej rodiny ovoniaš niekoľko podskupín (čiže kombinácie s hlavnou vôňou) – napríklad citrusový bergamot, kvet ruže, cédrové drevo alebo orientálnu vanilku. Pri každej kombinácii musíš kliknúť na srdiečko alebo krížik, čiže označiť, či sa ti páči alebo nie – presne, ako na v dating apkách. Pozri si obrázok nižšie, a hneď to pochopíš.

notino
Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Potešilo ma, ako testovanie prebieha. Nič ti nestrieka do nosa, z prístroja nejde dokonca ani viditeľná para. Stačí sa len nakloniť k vyznačenému miestu a konkrétnu vôňu len veľmi jasne ucítiš. Obvykle, keď v obchodoch skúšam veľa aromatických produktov, rozbolí ma hlava. Tentokrát som ten problém však nemala a testovanie bolo veľmi príjemné.

Na konci som sa dozvedela svoj parfumový profil. „Milujete parfumy: citrusový, foegérovo aromatický, kvetinový, ambrový (orientálny) a drevitý,“ uvádzalo zariadenie Air Parfums.

Netušila som, čo sú foegérovo aromatické vône. Ak si na tom ako ja, ušetrím ti hľadanie. Takúto odpoveď mi poskytla umelá inteligencia:

Fougerovo-aromatické vône sú jednou z hlavných kategórií parfémových rodín, ktorá sa najčastejšie používa pri pánskych vôňach. Táto kategória vôní sa inšpiruje sviežimi, zelenými a drevitými tónmi, ktoré pripomínajú prírodu a lesnú atmosféru. 

Sú postavené na troch základných zložkách – levanduľa, dubový mach, kumarin. Okrem základných zložiek sa v fougerových vôňach často objavujú aj citrusové tóny, bylinné tóny, korenisté tóny a drevité tóny. Fougerové vône pôsobia čisto, mužsky, klasicky a často majú svieži a mierne korenistý charakter.

Nemôžem povedať, že sa mýlil, definícia foegérovo aromatických vôní je naozaj môj ideálny match. 

V priebehu niekoľkých minút som sa dozvedela celkovo 22 odporúčaní na parfumy a toaletné vody, ktoré by mi mohli sadnúť. Niekoľko vôní som vyskúšala priamo na predajni, takže som si hneď mohla overiť, či prístroj vybral dobre.

notino
Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Náhodne som vybrala 3 veľmi rozdielne vône, ktoré som sa rozhodla otestovať na sebe a svojom okolí:

  • Loewe Agua Drop – Svieža letná vôňa, ideálna do teplého počasia. Vonnú kompozíciu tvorí bergamot, pomarančový kvet, labdanum a koža.
  • Calvin Klein CK One – Vôňa začína tónmi šťavnatej mandarínky, papáje, sviežeho bergamotu a citrónu. Srdce sa otvára muškátovým orieškom, fialkou, jazmínom, konvalinkou a ružou. Základ vône tvorí kombinácia pižma a jantáru.
  • GIVENCHY L’Interdit Absolu – Typicky ženskú vôňu bielych kvetín kombinuje s maskulínnym tabakom. Úvod kompozície otvára levanduľový a kardamómový esenciálny olej, ktorý postupne prechádza do kytice kvetov L’Interdit – neroli, kvarteto pomarančového kvetu, absolut tuberózy a jazmínu. Záver doznieva akordmi tabaku a citrusu, zemitého pačuli a vetiveru.
👉🏻 Každý deň som si skúsila jednu vôňu, aplikovala ju priamo na telo a na rovnaké miesta. Svoje dojmy som zaznamenala trikrát – hneď po aplikácii, hodinu po a následne piatich hodinách. Chcela som si byť istá, že ucítim celú vonnú kompozíciu. Svojmu okoliu som dala zhodnotiť vôňu približne v rozmedzí 1 – 3 hodiny po aplikácii.

Ber do úvahy, že parfumy a toaletné vody voňajú na každom inak. To, čo uvádzam v nasledujúcich riadkoch, je môj subjektívny názor.

GIVENCHY L’Interdit Absolu

Cukrovo sladké a výrazne kvetinové vône nemám rada. Napriek tomu, že hlava tohto parfumu je mierne nasladlá, neprekážala mi a príjemne ma prekvapila. Hneď po aplikácii som cítila korenisto-sladké a teplé tóny. Postupne sa k nim pridala nevtieravá kvetinová vôňa.

Po hodine sa vôňa akokeby „usadila,“ no zostala stále veľmi výrazná. Kvetinové akordy už nebolo cítiť a vonná kompozícia sa zmenila na mierne citrusovú, teplú, korenistú a zemitú. Výrazne sa nezmenila ani po niekoľkých hodinách nosenia. Zdalo sa mi, že čím som ju mala na sebe dlhšie, tým viac sa mi hodila.

O svoj názor sa so mnou podelili traja muži a tri ženy. „Je veľmi pekná. Taká výraznejšia, ale naozaj krásne vonia,“ súhlasili dve kolegyne. „Ja by som si ju nedala, lebo je celkom zemitá a skôr unisex alebo maskulínna. Tebe sa to však hodí,“ dodala tretia kolegyňa.

Mužské vnímanie vône GIVENCHY L’Interdit Absolu na mojom zápästí bolo však mierne odlišné. „Myslím, že sa skôr hodí staršej žene ako ty, je trocha ťažšia,“ okomentoval prvý. „Príde mi skôr formálna, akokeby ‚korporátna‘. Ak by sme boli na meetingu a si takto elegantne oblečená, tak fajn. Na bežné nosenie ako lifestyle vôňa skôr nie,“ dodáva kolega. „Mne to vonia, také príjemne citrusovo-vanilkovo tabakové,“ uzatvára posledný kolega.

notino
Zdroj: Notino
Zhoda s mojím vkusom: 75 % 🟢

Zariadenie Air Parfums sa pomerne dobre trafilo môjmu vkusu. Spočiatku sa mi zdal parfum sladší a viac kvetinovejší než preferujem. Keď sa po dlhšom nosení otvorili zemité a citrusové tóny, vôňa sa mi začala páčiť viac. Prekvapila ma aj dlhá výdrž vône. Ako darček by ma parfum GIVENCHY L’Interdit Absolu príjemne potešil. 

Loewe Agua Drop

Po aplikácii ma prekvapila výrazne citrusová vôňa s jemným náznakom sladkosti. Pripomínalo mi to veľmi svieži citrusový koláč. Vôňa sa zásadne nezmenila a v kompozícii dominovali citrusy aj neskôr počas dňa.

Na názor som sa opäť opýtala niekoľkých ľudí. Odpovede sa líšili – tí, čo mali radi citrusy, ju milovali a chválili mi ju. Iným naopak nevoňala až tak a vybrali by mi iný parfum. „Vonia ako dovolenka na Sicílii,“ okomentovala jedna z kolegýň.

notino
Zdroj: Notino
Zhoda s mojím vkusom: 65 % 🟠

Samotná vôňa sa mi páčila a podľa popisu vonnej kompozície by som si ju pre seba vybrala aj sama. Kožu, ktorá bola uvedená v popise, som však necítila a prebíjali ju citrusy. Tento parfum by som skôr využila na príležitostné nosenie, ako napríklad spomínanú dovolenku na Sicílii alebo nejakú letnú párty. 

Calvin Klein CK One

Táto ikonická unisex toaletná voda bola uvedená na trh dva roky pred mojím narodením, a to v roku 1994. Napriek tomu som ju teraz ovoňala po prvýkrát. Hneď, ako som ju ucítila, vedela som, že sa mi bude hodiť. Voňala mi najskôr sviežo a po niekoľkých minútach som cítila aj zemité tóny.

Keďže ide o toaletnú vodu, veľkou nevýhodou je slabá výdrž. Vonná kompozícia sa nestihla postupne rozvíjať a vyprchala veľmi rýchlo. Musela som ju niekoľkokrát počas dňa znovu aplikovať. „Príjemná svieža. Taká nevtieravá,“ zhodli sa viacerí, ktorým som dala toaletnú vodu ovoňať. 

notino
Zdroj: Notino
Zhoda s mojím vkusom: 65 % 🟠

Air Parfums sa trafil do môjho vkusu a našiel mi príjemnú sviežu vôňu na denné nosenie počas teplejších mesiacov. Osobne však preferujem koncentrovanejšie parfumy, kde sa vôňa postupne mení, rozvíja a vydrží mi celý deň. 

Okrem Air Parfums ti s výberom vône môže pomôcť Fragrance Finder – online nástroj, ktorý nájdeš na webe Notino.sk. Do vyhľadávača zadáš svoj obľúbený parfum alebo ingrediencie, ktoré preferuješ. Fragrance Finder ti následne odporučí niekoľko vôní, ktoré by sa ti mohli páčiť. 

notino
Zdroj: Notino.sk
vyber si parfum
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Copy Team Lead
Všetky články
Náhľadový obrázok: Refresher / Kristína Czakóová
