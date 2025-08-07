Kategórie
dnes 7. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 2:07
Karolína Uličná

Kam v Bratislave, keď nejdeš na Grape? Zaži párty na streche Nív či filmový večer pod holým nebom (WEEKEND RADAR)

Kam v Bratislave, keď nejdeš na Grape? Zaži párty na streche Nív či filmový večer pod holým nebom (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Kácečko/Refresher
KULTÚRA BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Vybrali sme pre teba pár letných tipov na akcie v hlavnom meste!

Cez víkend sa síce koná jeden z najobľúbenejších slovenských festivalov Grape, no ak ty zostávaš v Bratislave, rozhodne sa nudiť nebudeš. Mesto ponúka množstvo alternatív – od letného kina, rooftop parties a umeleckých inštalácií až po hudobné a komunitné podujatia. Pripravili sme pre teba výber tých najzaujímavejších akcií, ktoré ti spríjemnia augustový víkend aj bez festivalového prachu pod nohami.

Každý týždeň ti pripravujeme výber akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti rozhodne nemali ujsť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok 8.8.

Letné kino, Rača

Uži si filmový večer pod holým nebom v Rači. Vstup je zdarma, stačí prísť s dekou a pohodlným oblečením. V piatok dokonca premietajú úspešný slovenský film Černák.

letné kino program
Zdroj: Rača

Kácečko – Letná párty

V Kácečku sa rozbieha letná párty s DJmi teddyfromthebox, Freezy a Queen Kar’Ma. Očakávaj groovy bassy, nečakané prechody a skvelú atmosféru.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Leto na Draždiaku s Petržalkou

Leto, teplo, voda, hudba a jedlo = dokonalé kombo. To všetko nájdeš na Draždiaku. Počas celého víkendu tam nájdeš program pre malých aj veľkých!

Draždiak
Zdroj: FB/Petržalka

Mullet Bar

Bar so zahraničným vibe-om na Laurinskej v Starom meste je niečo, čo tvoj piatok potrebuje. Tento týždeň parket roztočí mladý DJ, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Jeronimo. V ponuke majú aj nové svieže drinky na dlhý letný večer!

Bratislava
Zdroj: Instagram/@mullet_bar

Sobota, 9.8.

Fontána Družba na Námestí slobody

Obľúbená fontána prvýkrát ožije farebnými svetlami a hudbou Mariána Vargu. Po západe slnka zaznejú skladby v 30-minútových intervaloch, čo vytvorí jedinečný vizuálny zážitok.

fontána program
Zdroj: FB/ BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Bistro Groof, strecha Nív

Cool podnik s dobrým výhľadom ponúka večer tech house, indie dance a progressive s DJmi Svoncom, Timothym a Kristy Jay. Uži si západ slnka, výhľad na mesto a bezplatnú vstupenku od 19:00 do polnoci.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kristy Jay 🦋 (@kristyjaymusic)

Soboty v meste, Alchymista pub

Toto netreba veľmi predstavovať. Kto vie, ten vie. Legendárne Stredy v meste tento týždeň ožijú aj v sobotu. SOBOTY V MESTE x CRYSTAL GARDEN ťa poriadne rozhýbu so začiatkom o 20:00, koncertom od 21:00 a afterparty od 22:00. Ak chceš stretnúť cool ľudí, určite tam choď! Vstupenky sú už v predaji na Ticketportal.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by stredy v meste (@stredy_v_meste)

Nedeľa 10.8.

Nedeľná desiata v Sade Janka Kráľa

Posledný deň v týždni patrí rodine a Bratislava ponúka množstvo pekných akcií pre rodičov aj nerodičov. Zaži v prírode rodinné dopoludnie plné zábavy a kultúry v rámci projektu Bratislavské kultúrne leto ... a bude aj divadlo!

plagát
Zdroj: BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 

Interaktívna výstava v Starej tržnici

Vizuálny umelec Ján Šicko ťa pozýva stať sa súčasťou digitálneho diela, ktoré reaguje na tvoju prítomnosť a emócie. Výstava spája technológie, umenie a otázky o tom, čo po nás zostane. Vstup je voľný, otvorené od 14:00 do 21:00.

Tip od redakcie

Cez víkend má byť poriadne horúco, takže ak neplánuješ Grape a chceš si len príjemne poleňošiť v meste, máme pre teba redakčný tip: zájdi do úplne nového Bufetu od Bistro24. Čaká ťa retro vibe, príjemné sedenie a jedlo ako od babky – šišky, termix, langoše a všetko dobré, čo k poriadnemu letnému chillu patrí. Mňam!

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Southbank (@southbank_bratislava)

Anketa:
Čo budeš robiť cez víkend?
Idem na Grape!
Nevedel/a som, ale teraz už viem!
Idem na Grape!
50 %
Nevedel/a som, ale teraz už viem!
50 %
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Kácečko/Refresher
