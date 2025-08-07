Vybrali sme pre teba pár letných tipov na akcie v hlavnom meste!
Cez víkend sa síce koná jeden z najobľúbenejších slovenských festivalov Grape, no ak ty zostávaš v Bratislave, rozhodne sa nudiť nebudeš. Mesto ponúka množstvo alternatív – od letného kina, rooftop parties a umeleckých inštalácií až po hudobné a komunitné podujatia. Pripravili sme pre teba výber tých najzaujímavejších akcií, ktoré ti spríjemnia augustový víkend aj bez festivalového prachu pod nohami.
Piatok 8.8.
Letné kino, Rača
Uži si filmový večer pod holým nebom v Rači. Vstup je zdarma, stačí prísť s dekou a pohodlným oblečením. V piatok dokonca premietajú úspešný slovenský film Černák.
Kácečko – Letná párty
V Kácečku sa rozbieha letná párty s DJmi teddyfromthebox, Freezy a Queen Kar’Ma. Očakávaj groovy bassy, nečakané prechody a skvelú atmosféru.
Leto na Draždiaku s Petržalkou
Leto, teplo, voda, hudba a jedlo = dokonalé kombo. To všetko nájdeš na Draždiaku. Počas celého víkendu tam nájdeš program pre malých aj veľkých!
Mullet Bar
Bar so zahraničným vibe-om na Laurinskej v Starom meste je niečo, čo tvoj piatok potrebuje. Tento týždeň parket roztočí mladý DJ, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Jeronimo. V ponuke majú aj nové svieže drinky na dlhý letný večer!
Sobota, 9.8.
Fontána Družba na Námestí slobody
Obľúbená fontána prvýkrát ožije farebnými svetlami a hudbou Mariána Vargu. Po západe slnka zaznejú skladby v 30-minútových intervaloch, čo vytvorí jedinečný vizuálny zážitok.
Bistro Groof, strecha Nív
Cool podnik s dobrým výhľadom ponúka večer tech house, indie dance a progressive s DJmi Svoncom, Timothym a Kristy Jay. Uži si západ slnka, výhľad na mesto a bezplatnú vstupenku od 19:00 do polnoci.
Soboty v meste, Alchymista pub
Toto netreba veľmi predstavovať. Kto vie, ten vie. Legendárne Stredy v meste tento týždeň ožijú aj v sobotu. SOBOTY V MESTE x CRYSTAL GARDEN ťa poriadne rozhýbu so začiatkom o 20:00, koncertom od 21:00 a afterparty od 22:00. Ak chceš stretnúť cool ľudí, určite tam choď! Vstupenky sú už v predaji na Ticketportal.
Nedeľa 10.8.
Nedeľná desiata v Sade Janka Kráľa
Posledný deň v týždni patrí rodine a Bratislava ponúka množstvo pekných akcií pre rodičov aj nerodičov. Zaži v prírode rodinné dopoludnie plné zábavy a kultúry v rámci projektu Bratislavské kultúrne leto ... a bude aj divadlo!
Interaktívna výstava v Starej tržnici
Vizuálny umelec Ján Šicko ťa pozýva stať sa súčasťou digitálneho diela, ktoré reaguje na tvoju prítomnosť a emócie. Výstava spája technológie, umenie a otázky o tom, čo po nás zostane. Vstup je voľný, otvorené od 14:00 do 21:00.
Tip od redakcie
Cez víkend má byť poriadne horúco, takže ak neplánuješ Grape a chceš si len príjemne poleňošiť v meste, máme pre teba redakčný tip: zájdi do úplne nového Bufetu od Bistro24. Čaká ťa retro vibe, príjemné sedenie a jedlo ako od babky – šišky, termix, langoše a všetko dobré, čo k poriadnemu letnému chillu patrí. Mňam!