Jeho otec bol najlepší policajt na svete. A Frank Drebin junior urobí všetko pre to, aby bol ešte lepší. Liam Neeson pomáha, chráni a zatýka v pokračovaní slávnej komediálnej série Bláznivá strela.
Ak chceš byť fakt dobrý policajt, priprav sa na litre kávy, poriadne jedlá, tvrdý hlas pri výsluchoch a neber si príliš k srdcu, čo si myslia šéfovia. Presne tým sa riadi poručík Frank Drebin, ktorého stvárnil Liam Neeson. Od otca, absolútnej legendy policajného zboru a hrdinu pôvodnej série Bláznivá strela, dostal skutočne tvrdý tréning.
Frank junior, ktorý sa pri vyšetrovaní riadi pravidlom „Pre policajtov neexistujú žiadne pravidlá“, práve dostal na rozlúsknutie triviálny prípad. Samovraždu, ktorá smrdí. A keďže krásna sestra obete Beth, hraná fenomenálnou Pamelou Anderson, trvá na tom, že jej brat samovraždu vonkoncom nespáchal, Drebin sa po chvíľke nezáväzného flirtu vydáva po stopách zákerného zločinca.
Tie vedú cez najtemnejšie zákutia podsvetia k najmocnejším z mocných. Frank si s tým však hlavu neláme, zatýka, strieľa, obviňuje a pochutnáva si na hotdogoch. Jednoducho policajt, ako sa patrí.
Tony nákazlivého humoru, ktorý sa nezastaví pred ničím, sú výsledkom plodnej spolupráce
režiséra Akivu Schaffera (známeho legendárnou televíznou šou Saturday Night Live) a producenta Setha MacFarlanea (známeho prvým a druhým dielom komédie Macík).
Liam Neeson, na Oscara nominovaný drsniak zo Schindlerovho zoznamu, prekvapivo nahradil legendárneho Leslieho Nielsena. „Beriem to športovo. Alebo svoju kariéru pochovám, alebo sa vydám novým smerom,“ smeje sa herec.
Film vzbudil v zahraničných médiách obrovský záujem, nie však len pre film samotný, ale aj pre vzťah, ktorý si popri nakrúcaní Pamela a Liam vytvorili. Ako už od nás iste vieš, v zahraničí sa šepká o tom, že ich vzťah je predzvesťou ďalšieho celebritného páriku.
Pamela sa o Liamovi vyjadrila ako o veľkom gentlemanovi a Liam zas o nej ako o veľmi pracovitej žene, s ktorou ide všetko hladko ako po masle. Údajne tiež povedal, že najlepšie sa mu nakrúcali milostné scény, čo je pri 73-ročnom hercovi čo povedať.
Spoluprácu si pochvaľoval aj režisér Akiva Schaffer, ktorý priznal: „Keď mi zavolali, či by som nakrútil novú Bláznivú strelu, povedal som, že určite nie, pretože Bláznivá strela je veľmi dobrý film. A potom sa ma opýtali, či by som nakrútil novú Bláznivú strelu s Liamom Neesonom, a vtedy som už musel povedať iba áno.“
Dodal, že práca s hercom bola veľmi profesionálna, Liam je podľa neho vedúci typ osobnosti, ktorý málokedy potrebuje druhú šancu. A vyjadril sa aj k chémii Liama a Pamely na pľaci. Povedal: „Ich vzťah je veľmi horúci. Sexi. Elektrizujúci!“
Režisér si stále myslí, že pôvodná Bláznivá strela je veľmi dobrý film, ale jedným dychom dodáva, že ak na ňom nebudú diváci priveľmi lipnúť, aktuálnu Bláznivú strelu by si mali užiť minimálne rovnako dobre.
„Je to iný film, urobili sme viacero vecí inak, niečo sme pridali, s niečím sme sa pohrali. Treba si to prísť pozrieť, som si istý, že sa je na čo pozerať a čo si prísť do kina užiť,“ uzavrel režisér, ktorý spolupracoval aj na príprave scenára.
Komédiu Bláznivá strela prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už zajtra - 14. augusta 2025.