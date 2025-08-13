Novinka bude na streamovacej platforme dostupná už 7. septembra.
Ak si fanúšikom napätia a drámy, HBO má pre teba novinku. Streamovacia platforma predstavuje nový dramatický seriál Task. Sedemdielna séria bude mať premiéru v nedeľu 7. septembra o 21:00.
Už len samotný trailer je napínavý a diváka ihneď vtiahne do deja. Mark Ruffalo, známy aj ako predstaviteľ Hulka v marvelovkách, sa tentokrát predstaví ako agent FBI Tom, ktorý vedie tím, aby dolapil páchateľov série násilných lúpeží. Na prvý pohľad obyčajný rodinný muž Robbie (Tom Pelphrey) sa ukáže ako hlavný organizátor týchto zločinov.
„Vezmem ich peniaze, aby sme mohli mať lepší život,“ hovorí Robbie v traileri. Ruffalova postava musí vyriešiť prípad skôr, než medzi páchateľmi a komunitou prepukne vojna o územie, píše Deadline.
Okrem Ruffala a Pelphreyho sa v seriáli objavia aj Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio a Phoebe Fox. Dej sa odohráva v predmestiach Philadelphie a seriál skúma napätie medzi obyčajnými ľuďmi, zločinom, morálnymi dilemami a psychologickými zvratmi.
Novinka s názvom Task sľubuje napínavú jazdu, kde obyčajní ľudia a zločin stoja tvárou v tvár jeden druhému. Ak máš rád psychologické drámy, ktoré nechávajú diváka premýšľať a hádať motivácie postáv, toto bude tvoja nová seriálová jesenná srdcovka.